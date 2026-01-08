2026世報迎春年節展/余晨峰律師樓 幸運轉盤送好禮

余晨峰律師樓(My Law Corporation)今年持續贊助世界日報 和蒙特利公園市 聯合主辦的年節展，律師樓團隊將熱情推出有獎互動遊戲（見圖），獎品包括：行車記錄器、無線FM發送器、傳統掛曆、帽子、杯子、原子筆等，與民眾同樂迎接馬年。

余晨峰律師事務所是一家致力於提供優良法律服務的國際律師事務所，在華人 社區為民眾服務超過三十年，擁有一支經驗豐富的律師團隊，專精車禍人體意外傷害、嚴重意外傷害索償、刑事辯護及商業訴訟。每一年的迎春活動，余律師團隊身著制服在迎春年節展的攤位上親切為民眾答疑解惑；提供法律諮詢。在華人活動裡，鮮少見律師業者走上街頭，與民互動，余晨峰律師卻堅信深入華人社區分享經驗、展現實力及廣獲口碑，是該團隊的營運宗旨。

余晨峰律師事務所將在2026年世界日報1月31、2月1兩天迎春年節展繼續為大家進行公益法律諮詢，歡迎前來靠近Garvey / Garfield街段的A9角落攤位參與幸運轉盤。余晨峰律師樓祝讀者們新年快樂，龍馬精神，大吉大利。余律師事務所位2 E. Valley Blvd., Suite 270, Alhambra，服務專線(626)289-2833，網址www.MyLawCorp.com。