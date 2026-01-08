2026世報迎春年節展/余晨峰律師樓 幸運轉盤送好禮

我的頻道

洛杉磯訊
余晨峰律師樓(My Law Corporation)今年持續贊助世界日報蒙特利公園市聯合主辦的年節展，律師樓團隊將熱情推出有獎互動遊戲（見圖），獎品包括：行車記錄器、無線FM發送器、傳統掛曆、帽子、杯子、原子筆等，與民眾同樂迎接馬年。

余晨峰律師事務所是一家致力於提供優良法律服務的國際律師事務所，在華人社區為民眾服務超過三十年，擁有一支經驗豐富的律師團隊，專精車禍人體意外傷害、嚴重意外傷害索償、刑事辯護及商業訴訟。每一年的迎春活動，余律師團隊身著制服在迎春年節展的攤位上親切為民眾答疑解惑；提供法律諮詢。在華人活動裡，鮮少見律師業者走上街頭，與民互動，余晨峰律師卻堅信深入華人社區分享經驗、展現實力及廣獲口碑，是該團隊的營運宗旨。

余晨峰律師事務所將在2026年世界日報1月31、2月1兩天迎春年節展繼續為大家進行公益法律諮詢，歡迎前來靠近Garvey / Garfield街段的A9角落攤位參與幸運轉盤。余晨峰律師樓祝讀者們新年快樂，龍馬精神，大吉大利。余律師事務所位2 E. Valley Blvd., Suite 270, Alhambra，服務專線(626)289-2833，網址www.MyLawCorp.com。

華人 世界日報 蒙特利公園市

🎙️醫護不說中文？為何需要篩查？…華人家庭必聽的醫療指南

郭鳳麗律師談 房屋狀況告知聲明提醒首次購屋者應注意事項

美國律師樓幫您最快速解決房客不付房租需將其驅逐

必達．白安律師事務所律師鄺艷蓮7日在布碌崙松柏之家主講長者法律講座

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

