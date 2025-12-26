我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

迎2026 Palms Casino Resort無敵景觀、煙火

洛杉磯訊

Palms Casino Resort（見圖）推出年度跨年慶典，首度參與全市煙火盛會，並於度假村內打造全新派對體驗。賓客可在Ghostbar欣賞拉斯維加斯大道天際線，或於KAOS感受熱鬧派對氛圍，搭配特色餐飲與調酒，近距離觀賞午夜時分於Palms雙塔上空綻放的煙火，共迎2026年。

此次為Palms首度正式加入「America's Party 2026」跨年煙火活動，成為首家參與此盛事的非拉斯維加斯大道度假村。憑藉高景觀視角，度假村內賓客可同時欣賞大道上空及頭頂煙火，擁有絕佳觀賞位置。

跨年派對選項多元，包括KAOS主辦的「Palms New Year's Celebration」，12月31日晚間9點開放入場，現場安排音樂、特色演出與娛樂節目，隨後移至Palms泳池露臺倒數迎接午夜煙火。普通門票$50起，另有VIP席可預訂。

Ghostbar位於55樓屋頂酒吧，可俯瞰拉斯維加斯大道夜景與煙火秀，並由DJ現場帶動氣氛，普通門票$99起，另有VIP席。

Scotch 80 Prime自下午5點起推出跨年夜用餐體驗，供應精選牛排、海鮮與節慶限定料理，可選單點或每位$149的四道式套餐，內容包含小份菲力牛排、奶油燉龍蝦尾、洛克菲勒生蠔與覆盆子醬白巧克力慕斯蛋糕，需提前訂位。

A.Y.C.E. Buffet於12月31日及1月1日下午3點至10點供應跨年盛宴，主打牛排與龍蝦，搭配多款現切肉品、新鮮海鮮、甜點與節慶料理，成人$79.99，3至11歲兒童$59.99。

Serrano Vista Café於除夕下午4點至11點推出限定餐點，包含烤肋眼牛排與緬因龍蝦尾，並附湯品或沙拉及節慶配菜。

Palms Casino Resort助理總經理Laura De La Cruz表示，Palms很榮幸成為首家舉辦「America's Party 2026」煙火秀的非拉斯維加斯大道度假村。作為本市首家且唯一由美洲原住民部落擁有並經營的度假村，Palms持續開創新里程碑，今年更首度於KAOS推出售票跨年派對。賓客支付$50，即可在泳池露臺欣賞煙火、感受熱鬧派對氛圍，並享有免費泊車。

活動及購票詳情可上網至palms.com或Palms Press Room。

跨年 牛排 原住民

上一則

身分盜用與詐騙風險 加州全美第2

下一則

暴風雨侵襲 南加內陸帝國多地交通癱瘓

延伸閱讀

節慶消費 紐約創造破5億元收益 時報廣場餐廳跨年套票全賣光

節慶消費 紐約創造破5億元收益 時報廣場餐廳跨年套票全賣光
PALMS CASINO RESORT 舉辦無限景觀、露台觀賞璀璨煙火的專屬派對， 跨年慶典迎接 2026 年

PALMS CASINO RESORT 舉辦無限景觀、露台觀賞璀璨煙火的專屬派對， 跨年慶典迎接 2026 年
北美50佳牛排館 拉斯維加斯僅這家入榜

北美50佳牛排館 拉斯維加斯僅這家入榜
12月31日以前 Palms Casino Resort 添好運「點心專家」提供聖誕特備菜單

12月31日以前 Palms Casino Resort 添好運「點心專家」提供聖誕特備菜單
通宵派對、煙火、表演 南加跨年熱鬧秀一次看

通宵派對、煙火、表演 南加跨年熱鬧秀一次看
戲說從頭／「老舅」拍出庶民煙火氣 郭京飛演繹人生中的不完美

戲說從頭／「老舅」拍出庶民煙火氣 郭京飛演繹人生中的不完美

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

2025-12-20 01:20
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則