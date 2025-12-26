迎2026 Palms Casino Resort無敵景觀、煙火

Palms Casino Resort（見圖）推出年度跨年 慶典，首度參與全市煙火盛會，並於度假村內打造全新派對體驗。賓客可在Ghostbar欣賞拉斯維加斯大道天際線，或於KAOS感受熱鬧派對氛圍，搭配特色餐飲與調酒，近距離觀賞午夜時分於Palms雙塔上空綻放的煙火，共迎2026年。

此次為Palms首度正式加入「America's Party 2026」跨年煙火活動，成為首家參與此盛事的非拉斯維加斯大道度假村。憑藉高景觀視角，度假村內賓客可同時欣賞大道上空及頭頂煙火，擁有絕佳觀賞位置。

跨年派對選項多元，包括KAOS主辦的「Palms New Year's Celebration」，12月31日晚間9點開放入場，現場安排音樂、特色演出與娛樂節目，隨後移至Palms泳池露臺倒數迎接午夜煙火。普通門票$50起，另有VIP席可預訂。

Ghostbar位於55樓屋頂酒吧，可俯瞰拉斯維加斯大道夜景與煙火秀，並由DJ現場帶動氣氛，普通門票$99起，另有VIP席。

Scotch 80 Prime自下午5點起推出跨年夜用餐體驗，供應精選牛排 、海鮮與節慶限定料理，可選單點或每位$149的四道式套餐，內容包含小份菲力牛排、奶油燉龍蝦尾、洛克菲勒生蠔與覆盆子醬白巧克力慕斯蛋糕，需提前訂位。

A.Y.C.E. Buffet於12月31日及1月1日下午3點至10點供應跨年盛宴，主打牛排與龍蝦，搭配多款現切肉品、新鮮海鮮、甜點與節慶料理，成人$79.99，3至11歲兒童$59.99。

Serrano Vista Café於除夕下午4點至11點推出限定餐點，包含烤肋眼牛排與緬因龍蝦尾，並附湯品或沙拉及節慶配菜。

Palms Casino Resort助理總經理Laura De La Cruz表示，Palms很榮幸成為首家舉辦「America's Party 2026」煙火秀的非拉斯維加斯大道度假村。作為本市首家且唯一由美洲原住民 部落擁有並經營的度假村，Palms持續開創新里程碑，今年更首度於KAOS推出售票跨年派對。賓客支付$50，即可在泳池露臺欣賞煙火、感受熱鬧派對氛圍，並享有免費泊車。

活動及購票詳情可上網至palms.com或Palms Press Room。