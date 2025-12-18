我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

華人企業太子行全體員工 金援香港大埔火災 

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國太子行支持CNSC年度食品派發活動，以行動幫助本地社區。
美國太子行支持CNSC年度食品派發活動，以行動幫助本地社區。

香港大埔日前發生五級火災，造成大量住戶受影響，災情牽動海外華人社區的心。總部位於北加州的華人企業太子行近日表示，由太子行美國舊金山總公司、中國、洛杉磯與紐約分公司全體員工共同捐出五萬多美元，合計約為四十一萬港元，善款將用於支援受災家庭的緊急救援與後續重建，以及居民的災後心理輔導。

太子行表示，香港對許多僑胞而言具有深厚情感，雖身在美國，依然希望透過實際行動向災區居民傳遞關懷。公司引用《箴言》3章27節：「你手若有行善的力量，不可推辭，就當向那應得的人施行」，形容此次捐助是海外華人心意的延伸。公司並呼籲僑界與社區人士一同為受難者及家屬祈禱，願安慰、醫治和平安臨到香港社群。

太子行創辦人楊應瑞先生長年投入慈善工作。他創立「美國慈親基金會」及「和平之君兒童福利院」，為重度殘障兒童提供醫療照護與生活技能訓練，二十多年來服務過的孩子達數百人，深受社會肯定。

在美國本地，基金會每年向慈善機構捐出逾百萬美元的食品、飲料與善款；同時與家庭輔導機構合作，提供家庭諮商及心理支持。疫情期間，基金會與SHP Christian Foundation合作，捐贈200萬個口罩予有需要人士。近期，公司與舊金山49人隊支持的Mobilize Love合作，在灣區提供流動式理髮車服務低收入家庭與兒童。太子行表示，消費者購買的每一件產品，都在支持公司持續投入弱勢社群的工作，成為多人的祝福。

讀者欲了解更多關於基金會的工作與使命或參與慈善活動，可瀏覽美國慈親基金會官網：popsfoundation.org。

華人 香港 舊金山

上一則

626 Ice Cream口味靈感 來自多元族裔童年味

下一則

極品假期歲末促銷 2026Viking河輪全包價優惠

延伸閱讀

黎智英之女對父親判決痛心 批中國治下香港法治遭破壞

黎智英之女對父親判決痛心 批中國治下香港法治遭破壞
G7外長籲立即釋放黎智英 批香港人權與自由不斷惡化

G7外長籲立即釋放黎智英 批香港人權與自由不斷惡化
吃霸王餐？中女在香港用餐忘付款 求助網路 結局暖心

吃霸王餐？中女在香港用餐忘付款 求助網路 結局暖心
李家超述職 習近平強調貫徹「一國兩制」關注宏福苑大火

李家超述職 習近平強調貫徹「一國兩制」關注宏福苑大火
香港商辦核心區普遍價跌逾25% 京東、阿里砸百億買樓

香港商辦核心區普遍價跌逾25% 京東、阿里砸百億買樓
香港商辦回暖、結構分化？中企兩大科技巨頭京東、阿里抄底

香港商辦回暖、結構分化？中企兩大科技巨頭京東、阿里抄底

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」