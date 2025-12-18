華人企業太子行全體員工 金援香港大埔火災 

美國太子行支持CNSC年度食品派發活動，以行動幫助本地社區。

香港 大埔日前發生五級火災，造成大量住戶受影響，災情牽動海外華人 社區的心。總部位於北加州的華人企業太子行近日表示，由太子行美國舊金山 總公司、中國、洛杉磯與紐約分公司全體員工共同捐出五萬多美元，合計約為四十一萬港元，善款將用於支援受災家庭的緊急救援與後續重建，以及居民的災後心理輔導。

太子行表示，香港對許多僑胞而言具有深厚情感，雖身在美國，依然希望透過實際行動向災區居民傳遞關懷。公司引用《箴言》3章27節：「你手若有行善的力量，不可推辭，就當向那應得的人施行」，形容此次捐助是海外華人心意的延伸。公司並呼籲僑界與社區人士一同為受難者及家屬祈禱，願安慰、醫治和平安臨到香港社群。

太子行創辦人楊應瑞先生長年投入慈善工作。他創立「美國慈親基金會」及「和平之君兒童福利院」，為重度殘障兒童提供醫療照護與生活技能訓練，二十多年來服務過的孩子達數百人，深受社會肯定。

在美國本地，基金會每年向慈善機構捐出逾百萬美元的食品、飲料與善款；同時與家庭輔導機構合作，提供家庭諮商及心理支持。疫情期間，基金會與SHP Christian Foundation合作，捐贈200萬個口罩予有需要人士。近期，公司與舊金山49人隊支持的Mobilize Love合作，在灣區提供流動式理髮車服務低收入家庭與兒童。太子行表示，消費者購買的每一件產品，都在支持公司持續投入弱勢社群的工作，成為多人的祝福。

讀者欲了解更多關於基金會的工作與使命或參與慈善活動，可瀏覽美國慈親基金會官網：popsfoundation.org。