蘇氏藥業代理金嗓子喉寶 中草藥精煉提高免疫力

洛杉磯訊

嗓子不舒服，來顆金嗓子（見圖）。

成立於1979年，美國蘇氏藥業有限公司，是美加總代理入口即見效可保護嗓，利咽和潤喉原味金嗓子及金嗓子無糖系列喉寶。

金嗓子喉寶是一種藥用和保健類的中草藥精煉提取物，以金銀花為主要成分，能促進人體新陳代謝有效提高免疫力，對外感風熱或溫病初起，身熱頭痛、心煩少寐、神昏舌絳、咽乾口燥等有一定作用。金嗓子配方獨特，混合多種天然草本包括：杏仁、款冬花，金銀花、薄荷腦等精製而成，味道清甜、生津止渴，滋潤喉部，迅速舒暢喉嚨，有效舒緩因急性咽喉炎引致咽喉腫痛、乾燥灼熱、聲音嘶啞等不適，同時可讓口氣清新。

無糖金嗓子喉寶沒有添加蔗糖，適合糖尿病血糖偏高人仕服用，五款口味選擇：

原味金銀花：清熱解毒。羅漢果：滋潤咽喉。香橙味：怡神可口。西洋參味：清熱補氣。山楂：生津止渴。

金嗓子喉寶的包裝及品牌上作出相應配合，美國蘇氏藥業重新設計其外包裝，以鐵盒設計讓消費者更容易保管及容易攜帶。而產品透過鐵盒的保護令喉寶更有效的保存，從而能確保產品功效。在全美各大超市、中西藥房、參茸行及禮品店均有代售。美國蘇氏藥業有限公司，免費專線1-888-221-3496或上網www.solsticemed.com。

