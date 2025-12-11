大華超市羅蘭岡店 12/20、12/21聖誕美食市集

大華超市羅蘭岡 店將於12月20日（週六）及21日（週日） 盛大推出年度壓軸活動「大華聖誕市集」( 見圖 ) 。

大華指出，此次活動將以濃厚的節慶氛圍為主軸，美食品牌雲集，熱鬧打造出吃喝玩樂一站式的聖誕美食嘉年華。

踏入大華超市內，溫暖的聖誕裝飾與冬季氣息撲面而來。室內特別規劃了大型 「冬日火鍋試吃專區」，推出多款火鍋湯底、特色火鍋料、各種丸子、高級肉片，以及亞洲泡麵新品等，讓民眾在寒冬中感受熱騰騰的多樣美食。此外，也有多款聖誕限定點心與節慶禮盒亮相，協助顧客完成節日期間的禮物選購。

戶外停車場則變身為色彩繽紛的 「聖誕美食市集」：10多台亞洲美食餐車香氣四溢，從泰式烤雞、越南 河粉、印尼 炒麵到港式小吃與中式串燒，帶來跨文化的節慶風味。周邊則佈置聖誕樹、燈串與節慶造景，搭配著10個節慶主題攤位，展銷聖誕禮品、節慶小物、冬季甜點與手作商品，營造濃濃的聖誕市集氛圍。

特色餐車匯集：(1)泰式料理：提供經典泰式打拋豬、冬蔭功、香蘭椰漿飯，酸香辣甜多層次泰國街頭風味，(2)越南融合料理：主打越式法國麵包、蒜香炒麵及特色粉麵料理，(3)中式烤串：精選肉串、海鮮串及蔬菜串，(4)印尼特色餐車： 以印尼辣醬與東南亞香料現做叻沙、炒麵、沙嗲等料理。

活動更安排娛樂與親子活動。大華市場部表示，希望透過「大華聖誕市集」，打造出一個能與家人、大小朋友共享節慶喜悅的場景。

99大華羅蘭岡分店1015 S. Nogales St., Rowland Heights, CA 。