美盈證券攜手黑石集團舉辦高端投資私享會

12月3日美盈證券（MY Securities）在其爾灣 總部與全球最大另類資產管理機構之一的黑石集團（Blackstone）共同舉辦高端投資私享會。黑石Strategic Partners部門董事總經理Patrick Jennings與西海岸私人財富管理主管Kevin Williams親臨現場，與逾50位高淨值及超高淨值客戶深入交流私募股權二級市場趨勢與全球資產配置策略。

全球市場震盪下，私募股權二級市場成焦點：

面對2024—2025年全球資本市場波動加劇、利率 週期趨於尾聲及一級市場估值調整加速，私募股權二級市場逐漸成為國際資金佈局的重要方向。

黑石Strategic Partners部門董事總經理Patrick Jennings在會中分享

Patrick Jennings在會中指出，投資人愈發尋求兼具流動性、透明度與穩健風險調整後報酬的資產，而二級市場正能滿足此需求。他分享黑石統計顯示，二級資產因多已過價值創造期、回撤幅度相較一級基金更低，加上折價買入與即時多元化的特性，使其成為全球機構投資人關注的核心策略。

他並解讀GP-led與LP-led交易的最新發展，強調黑石Strategic Partners擁有全球最大之一的二級市場團隊，可為投資人提供成熟的機構化配置框架。

黑石私人財富主管Kevin Williams分享

家族財富偏好轉變，二級市場需求提升：

黑石私人財富主管Kevin Williams以其與北美家族辦公室的合作經驗分享高淨值家庭新興投資趨勢。他指出，超高淨值客戶愈加關注長期資產、可預期現金流與跨代傳承，在利率回落與私募市場退出壓力增大之際，具折價進入與較短回籠期的二級策略已成為主流選項。

他並提出三大趨勢：家族資產由押注單一明星基金轉向多策略組合；更多家庭採用機構級資產配置，如槓鈴式策略；亞太與美西高淨值客戶的投資偏好加速同步，尤其科技與地產背景的客群對私募市場興趣顯著提升。

美盈證券CEO Daniel馮分享與黑石合作舉辦私享會

美盈證券深化國際合作，強化機構級服務能力：

美盈證券CEO Daniel馮表示，此次與黑石合作舉辦私享會，是公司連結全球頂級資產管理機構的重要一步。美盈證券已擁有SEC註冊投顧、FINRA券商、私募基金管理及家族辦公室等多項牌照，並透過其多牌照平台為客戶提供私募股權、私募信貸、房地產 基金及結構化產品等多元配置管道。

創始合夥人Kiki Wang

創始合夥人Kiki Wang指出，公司將秉持合規與專業，持續引入世界級管理人，協助更多華人 家庭參與全球高質量資產增長。

私享會吸引來自科技、醫療、地產及跨境貿易等行業的高淨值客戶參與。Q&A環節涵蓋利率變化下的二級市場表現、GP-led與LP-led結構風險差異、不同產業在二級組合的佔比以及2026—2028年全球市場潛在報酬等。黑石團隊以研究數據與案例詳盡回應，獲得參與者高度肯定。

本次活動標誌著美盈證券在服務華人高淨值群體及推動全球資產配置上再下一城，亦為其未來與黑石在私募股權、信貸與跨境資產領域的深化合作奠定基礎。