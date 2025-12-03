我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變

幼時來美、無前科 加州亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

巴西野花牌綠蜂膠降血脂、防中風

洛杉磯訊

心血管醫學界常以「人與動脈同歲」形容血管健康的重要性。隨著年齡增長，血管會逐漸出現退化變化；若未妥善管理，可能導致血管脆化、腔隙狹窄與阻塞風險增加，進而引發心臟病、腦血栓、腦出血及中風等嚴重後果。

多國研究，包括中國「九五」課題、日本、巴西及歐美相關研究均顯示，綠蜂膠在降低血脂的同時，可改善血液黏滯度、血小板聚集、紅細胞壓積及纖維蛋白原等指標，有助淨化血液，並對預防冠心病與中風具正面作用。

臨床研究顯示，綠蜂膠對血脂調節具明顯效果。中國九家醫學院及附屬醫院在患者停用其他降脂藥物的前提下，讓高血脂病患每日三次服用綠蜂膠，連續2至3個月後，血清三酸甘油酯與膽固醇平均下降約35%，總有效率超過 80%，對頑固性高血脂同樣具改善作用。前蘇聯醫學家的研究也得出相同結果。

此後，世界許多國家的臨床研究均取得滿意效果，證實綠蜂膠降低血脂療效確切、穩定，而無不良反應，是理想的天然降血脂之品。

巴西野花牌綠蜂膠（見圖）極其複雜的成分裡富含多種功能因數和大量活性物質，特別是黃酮、萜烯類等，對於維護血管健康，保持血管年輕化效果顯著。

綠蜂膠能提升免疫力，協助身體維持良好防禦。其強效抗氧化成分可清除自由基、抑制脂質過氧化，減少血管沉積與堵塞風險。它也有助維持血管彈性與通透性，改善微循環，並對血脂、血糖與血壓具穩定作用。

專業顧問免費諮詢：1-866-690-4888；掃描二維碼（小圖），免費一對一醫學顧問。訂購網站：www.bpropolis.com

血脂 中風 巴西

上一則

松立假期西南巨環、紀念碑谷、拱門國家公園4日遊 每人699元

下一則

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

延伸閱讀

久站雙腳爆青筋 雷射手術助56歲男甩疼痛 走路不再沉重

久站雙腳爆青筋 雷射手術助56歲男甩疼痛 走路不再沉重
巴西女一夜情2男懷上雙胞胎 親子鑑定2個孩子不同爸

巴西女一夜情2男懷上雙胞胎 親子鑑定2個孩子不同爸
巴西野花牌綠蜂膠 日常控糖的黃金搭配

巴西野花牌綠蜂膠 日常控糖的黃金搭配
久坐破壞血管彈性易中風 還會傷腦增失智風險

久坐破壞血管彈性易中風 還會傷腦增失智風險
養生／維生素D不足 血管彈性較差 恐增心血管疾病風險

養生／維生素D不足 血管彈性較差 恐增心血管疾病風險
咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出