巴西野花牌綠蜂膠降血脂、防中風

心血管醫學界常以「人與動脈同歲」形容血管健康的重要性。隨著年齡增長，血管會逐漸出現退化變化；若未妥善管理，可能導致血管脆化、腔隙狹窄與阻塞風險增加，進而引發心臟病、腦血栓、腦出血及中風 等嚴重後果。

多國研究，包括中國「九五」課題、日本、巴西 及歐美相關研究均顯示，綠蜂膠在降低血脂 的同時，可改善血液黏滯度、血小板聚集、紅細胞壓積及纖維蛋白原等指標，有助淨化血液，並對預防冠心病與中風具正面作用。

臨床研究顯示，綠蜂膠對血脂調節具明顯效果。中國九家醫學院及附屬醫院在患者停用其他降脂藥物的前提下，讓高血脂病患每日三次服用綠蜂膠，連續2至3個月後，血清三酸甘油酯與膽固醇平均下降約35%，總有效率超過 80%，對頑固性高血脂同樣具改善作用。前蘇聯醫學家的研究也得出相同結果。

此後，世界許多國家的臨床研究均取得滿意效果，證實綠蜂膠降低血脂療效確切、穩定，而無不良反應，是理想的天然降血脂之品。

巴西野花牌綠蜂膠（見圖）極其複雜的成分裡富含多種功能因數和大量活性物質，特別是黃酮、萜烯類等，對於維護血管健康，保持血管年輕化效果顯著。

綠蜂膠能提升免疫力，協助身體維持良好防禦。其強效抗氧化成分可清除自由基、抑制脂質過氧化，減少血管沉積與堵塞風險。它也有助維持血管彈性與通透性，改善微循環，並對血脂、血糖與血壓具穩定作用。

