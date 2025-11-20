中國進口博覽會 許氏參業上海再亮相

我的頻道

許氏參業集團創辦人許忠政（左三）與管理團隊及威州農業代表。

2025年11月5日至10日，全球領先的美國花旗參品牌許氏參業集團再度亮相於中國國家會展中心（上海）舉辦的第八屆中國國際進口博覽會。由上海美國商會攜手美國農業部組展，在威斯康辛州花旗農業總會、美國西部農業協會(WUSATA)及加州葡萄酒協會領軍下，共19個協會與公司參與的美國食品與農業館，是美國農產品企業集中展示的重要平臺，彙集了來自美國的優質農產品和食品企業。作為該館的重點參展商之一，許氏參業集團與其他美國農業企業一起，向中國消費者展示美國農產品的卓越品質與多樣性。

許氏參業集團源自美國威斯康辛州，深耕美國花旗參超過半世紀，以「品質至上、誠信為本」為核心，從參田培育到成品檢驗都採全產業鏈品質控管，確保每一支花旗參純正可靠。產品涵蓋原枝參、參片、參粉及多類保健品，深受全球消費者信賴。創辦人許忠政自1974年創立公司以來，全力推廣威州花旗參，被譽為「美國花旗參之父」。他也在上海美國商會的食品安全與健康論壇上分享多年產業經驗。

本屆進博會上，許氏參業集團除了由創辦人許忠政親自開直播外，研發部副總裁郭振益也在展位進行直播帶貨。他以專業背景講解花旗參的功效、示範新品使用方式，並與線上觀眾互動。

近期中國已將花旗參（西洋參）納入「藥食同源」目錄，意味著它可同時作為中藥材與食品原料，應用場景大幅拓寬。身為連續八年參展的企業，許氏參業集團抓住此政策機遇，在本屆進博會特別展示針對「藥食同源」市場推出的全新系列產品。

