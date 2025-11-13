我的頻道

范斯鬆口期中選舉後 將與川普談2028接班議題

台16遊客點5份披薩 義大利老闆拍片公審後道歉了

11月21日爾灣、11月22日羅蘭崗，【全民保險】資產規劃現場講座教您在市場不穩定下如何規劃才能累績財富、對抗通膨、保護資產!

洛杉磯訊
AI市場，中美雙方各有優勢。這場AI大戰將影響世界經濟的未來，究竟誰會勝出，又或者有黑馬衝出突圍? 而近期半導體、AI與核能股股價不斷瘋漲，許多投資人擔憂這到底是下一個金融泡沫、市場崩盤的開端還是經濟復甦的開始? 與此同時，做為傳統避險資產的黃金，受經濟情勢、貨幣政策、市場供需與政治因素所影響的黃金價格也出現了單日暴跌6%的閃崩情況。而有著數位黃金之稱的比特幣也失守$10萬美元整數關口。黃金、比特幣的崩跌，究竟是代表什麼樣的訊息?

美國通貨膨脹率居高不下，自四月以來節節爬升，來到2025年最高紀錄，聯準會面臨就業放緩與通膨偏高的雙重壓力下，是否能壓得住通膨? 還會繼續執行貨幣寬鬆政策，降低利率? 此外，美國的國家債務持續增加並不斷創下新高，截至2025年10月已超過$38兆美元，作為全球經濟霸主同時也是全球欠錢最多的國家，高額債務將會對整個經濟體系帶來什麼後果? 市場震盪不安，政府債台高築，如何在晦暗不明的環境中找到投資商機?

【全民保險】特邀資深投資理財規劃師現場分享如何在現今市場下還能繼續累積財富、對抗通膨。最後又該如何規劃才能讓國稅局分不到您畢生累積的財富，成為真正的贏家!

線上報名：https://dub.sh/2025Wealth

電話報名請撥打：626-873-1618

講座地點：

• 11月21日 (爾灣) 10 點 – 12點：980 Roosevelt #200A, Irvine, CA 92620

• 11月22日 (羅蘭崗) 10 點 – 12點：17506 Colima Rd., #201, Rowland Heights, CA 91748

【全民保險】秉承“對您用心，始終如一”的專業精神，幫助企業與社區每個家庭，打造優質的保險理財規劃，提供各項年金、長期護理、退休計畫、資產配置、老人保險、個人醫療保險、團體醫療保險、汽車房屋保險、商業保險、人壽保險、遺產規劃、信託規劃等，歡迎來電諮詢各類相關問題。羅蘭崗總公司電話626-363-2228；地址: 17506 Colima Road, #201, Rowland Heights CA 91748。爾灣分公司電話 949-943-1789；地址: 980 Roosevelt, #200A, Irvine CA 92620。網址: www.anyinsurances.com

