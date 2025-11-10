許氏參業集團亮相 2025 第八屆中國國際進口博覽會 持續半世紀匠心精神，連續八年參展推廣優質美國花旗參

創辦人許忠政於上海美國商會專題會演講

2025 年11月5日至10日，全球領先的美國花旗參品牌許氏參業集團再度亮相于國家會展中心（上海）舉辦的第八屆中國國際進口博覽會。由上海美國商會攜手美國農業部 組展，在威斯康辛州 花旗農業總會、美國西部農業協會（WUSATA）及加州 葡萄酒協會領軍下，共 19 個協會與公司參與的美國食品與農業館，是美國農產品企業集中展示的重要平臺，彙集了來自美國的優質農產品和食品企業。作為該館的重點參展商之一，許氏參業集團與其他美國農業企業一起，向中國消費者展示美國農產品的卓越品質與多樣性。

創辦人許忠政親臨參與

許氏參業集團源自美國威斯康辛州，作為經營美國花旗參超過半個世紀的行業翹楚，始終秉持「品質至上、誠信為本」的經營理念。從參田的精心培育到成品的嚴格把控，許氏建立了全產業鏈品質控制體系，確保每一支花旗參都品質純正。其產品線涵蓋原枝參、參片、參粉以及各類精深加工保健品，深受全球消費者的信賴。集團創辦人許忠政自 1974 年創立公司以來，一直致力於推廣美國威斯康辛州花旗參，被譽為「美國花旗參之父」，並在上海美國商會舉辦的《安全、營養和健康的食品，造福未來》的專題會上發表主題演講，分享他半個多世紀來在美國花旗參產業的寶貴經驗。

許氏參業集團創辦人與管理團隊及威州農業代表

本屆進博會期間，除了許氏參業集團創辦人許忠政先生親自上陣進行了達人直播外，研發部副總裁郭振益也在展位現場進行了直播帶貨活動。憑藉其深厚的產品研發經驗，郭副總裁將深入解析花旗參的養生功效，現場演示創新產品的使用方法，並與線上觀眾進行即時問答互動，讓無法親臨現場的消費者也能通過數位平臺感受進博盛況，享受優質美國花旗參產品。

許氏參業集團參展團隊

中國相關部門近期已將花旗參（西洋參）正式列入「藥食同源」物質目錄。這一重要政策突破，意味著花旗參不僅可作為中藥材使用，更可作為食品原料添加到各類日常食品中，極大地拓展了花旗參的應用場景和市場空間。作為進博會的「八年級生」，許氏參業集團敏銳把握這一歷史性機遇，將在本屆進博會上重點展示其針對「藥食同源」市場全新開發的系列創新產品。

進博會美國食品與農業館

「我們非常榮幸能夠連續第八年參與進博會，更欣喜地看到中國將西洋參納入『藥食同源』目錄，」許氏參業集團創辦人許忠政表示，「這一政策不僅體現了中國傳統養生文化與現代健康理念的融合，也為行業發展帶來了新機遇。我們將充分利用這一利好政策，研發更多符合中國消費者需求的產品，積極分享健康養生知識，為促進中美經貿文化交流貢獻力量。」

進博會作為中國構建新發展格局的視窗，為許氏參業集團提供了與中國市場深度交流的絕佳平臺。過去七年的成功參展，使許氏品牌在中國市場的知名度顯著提升。未來許氏將借助「藥食同源」政策東風，而且使用場景將進一步擴大，朝向定量與實用性的花旗參滋補類養生制品，及更方便式的花旗參沖劑與花旗參飲品等新產品開發，以滿足中國消費者對便捷、高效養生方式的需求。

關於許氏

51 年老字號的許氏參業集團成立於 1974 年，位於威斯康辛州沃沙市，為全美最大種植花旗參之花旗參農場。創業來以自產自銷、農場直營的「產銷一條龍」的方式，自種植、篩選、分級到製造全過程，種植腹地及 GMP 規模均立於產業的領導地位，分公司遍佈美、亞板塊，堅持著「貨源純正、價廉物美、顧客至上、服務到家」的經營原則。五十年如一日的努力堅持，和誠懇實在的敬業精神，也讓現今許氏參業集團擁有「全球花旗參第一品牌」的榮譽稱號。