我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

云南白藥牙膏中草藥配方 唯一授權美國太子行

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

壓力大、睡不好，導致口氣差是現代人的文明病，其實選對牙膏，正確刷牙開始就能有效改善，選用「云南白藥益生菌牙膏」，以先進技術優選創新型益生菌，有效平衡口腔菌群，能抑制蛀牙菌，以達到保健牙齦，抑制口腔異味菌並降低蛀牙機率的效果，隨時展現自信不失誠意的笑容。節奏快、壓力大、喜歡吃重口味，又特別容易上火的朋友們，清涼暢快的「云南白藥薄荷牙膏」是首選，每天早上神清氣爽。假如有牙漬、牙菌斑、暗沉等問題，就交給「云南白藥美白牙膏」，專業美白配方能輕鬆分解齒漬、去除牙菌斑，不傷害琺瑯質就能達到潔白效果，每次開口都能閃亮又自信。

全新上市的云南白藥金口健牙膏益優冰檸與益優薄荷二種口味，以百年傳統中草藥配方佐以「益生菌CPT」，並採用突破性凍晶乾燥技術以期盡可能保持益生菌活性與有效性，高品質軟性矽磨料和高級潤滑劑的細膩膏體，不只平衡口腔菌群去除異味並維持口氣清新，更是呼吸清新暢快酷感每一天，自然又健康。

隨著云南白藥牙膏（見圖）在美國熱銷，而水貨、假貨也在坊間流竄，魚目混珠，除了功效不得而知外，其成分可能不符合美國FDA食藥管理局等法規，不只影響使用者權益，更可能造成各種潛在的健康安全問題；且云南白藥集團亦已表明，無法對未經授權，不符合各種法規、檢驗的非法進口產品，提供任何質量保證。

美國太子行Prince of Peace Ent., Inc是云南白藥集團唯一授權的全美總經銷，只有包裝盒上清楚印有「US Importer全美總代理美國太子行 Prince of Peace Ent., Inc」才是經過各種檢驗、合法合規的正版授權真品。云南白藥牙膏，全新的海外包裝均以英文為主體，新包裝成分不變效果卓越。

云南白藥牙膏在各大華人超市與藥房均有售賣，消費者如有任何疑問，可去電美國太子行查詢。美東(888)228-5678，美西(800)732-2328，或瀏覽網址www.popus.com。

華人超市 FDA

上一則

UCLA放映「造山者」看見台灣人的堅韌與信念

下一則

洛市餐廳員工染A肝 10/24至11/1用餐者速打疫苗

延伸閱讀

中國明年辦APEC 美國務院：支持台灣平等參與

中國明年辦APEC 美國務院：支持台灣平等參與
美元走低 民間數據顯示美國就業市場轉弱

美元走低 民間數據顯示美國就業市場轉弱
對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果

對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果
地磁風暴來襲 美國北部多州周四五預計出現極光

地磁風暴來襲 美國北部多州周四五預計出現極光
美對台軍售延宕 美國防副次長提名人：盟友無法取得武器會是個問題

美對台軍售延宕 美國防副次長提名人：盟友無法取得武器會是個問題
中取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮

中取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」