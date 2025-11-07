紅藍卡開放註冊 NAPCA提供多語言諮詢協助

我的頻道

洛杉磯訊

Medicare（聯邦醫療保險紅藍卡）的年度開放註冊期自10月15日正式啟動，將持續至12月7日。每年這段時間，已參加Medicare的民眾都可以更改或更新自己的醫保方案。華盛頓州保險局屬下的SHIBA(Statewide Health Insurance Benefits Advisors)推出全新工具助民眾提前做好準備，全美亞太裔耆老中心(NAPCA)可協助註冊並找到最合適的方案。

在開放註冊期間，民眾可以：在原始醫保(Original Medicare)與優勢醫保(Medicare Advantage)之間切換；如果使用原始醫保，可加入、退出或更換D部分處方藥計畫；更換所在縣提供的其他優勢醫保計畫。

保險局局長Patty Kuderer表示，Medicare的流程可能令人困惑，如無從下手，全新的Medicare Jumpstart Toolkit（中文版本）可以幫助整理思路，瞭解當前保險範圍及2026年的可選方案而更容易做出決定。民眾可以在網上免費訂購Medicare Jumpstart Toolkit（見圖），或前往當地圖書館或長者中心領取。

Medicare並非一個適用於所有人的單一方案。每個人的醫療需求不同，在做出最終決定前，可參考以下建議：

（一）醫保方案的費用與保險範圍可能每年都在變化，需仔細閱讀並保存當前的方案寄來的所有信件和通知，務必閱讀Medicare Jumpstart Toolkit幫助理清資訊。

（二）列出目前服用的所有處方藥、劑量及使用頻率，然後使用Medicare Plan Finder來比較各個D部分計畫。

（三）查閱2026年版Medicare & You手冊（中文版本名：Medicare與您），應會在十月中旬前收到郵寄件。

（四）訪問Medicare開放註冊網頁查看教學視頻。

（五）參加SHIBA的線上講座，或前往當地開放註冊活動，獲得一對一諮詢協助。

如需在週一至週五預約與SHIBA志願者的諮詢，可查所在地的SHIBA辦公室電話，或撥打800-562-6900並要求與所在地區的志願者溝通。

今年，實用好指南SHIBA攜手全美亞太裔耆老中心(National Asian Pacific Center on Aging, NAPCA)，進一步拓展對亞裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島裔年長群體的服務。如需要多語言的Medicare諮詢與協助，可聯繫NAPCA服務熱線：1-800-683-7427（普通話），1-800-582-4218（廣東話），1-800-336-2722（英文），電子郵箱：[email protected]，郵寄地址：NAPCA Helpline, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。

聯邦醫療保險 醫保

