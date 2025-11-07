大莊家12/27 古巨基「 All About Love」聖誕演唱會

大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)將於12月27日 ( 週六 ) 隆重呈獻古巨基「All About Love」聖誕拉闊 (Live)演唱會，香港 流行音樂情歌王古巨基 ( Leo Ku 見圖 ) 來到洛杉磯 站的演出，將以歌傳情，讓愛意點綴歡樂聖誕佳節。

古巨基自1994年踏入樂壇後，推出大碟超過35張，估計至今已奪得近400個男歌手及音樂上的獎項。他於2008至2011年度的十大勁歌金曲頒獎典禮連續四屆奪得「最受歡迎男歌星」獎，經典情歌金曲包括有：《必殺技》、《愛與誠》、《愛得太遲》、《傷追人》、《第二最愛》、《友共情》等。

登上擁有現代新科技設施的大莊家會展中心舞台(Pechanga Summit)，以「All About Love」為演唱會主題，愛與情貫徹始終，歌單更見精心編排，多首曲目圍繞著愛情、親情和友情，唱出人生不同階段、不同意境的「愛」。

在香港以外，古巨基的音樂成就亦得到各地區華語樂壇的認同，包括奪得Channel V「最受歡迎男歌手獎」，CCTV-MTV音樂盛典「香港最受歡迎男歌手」，MTV全球頻道的「MTV亞洲大獎：香港最受歡迎歌手獎」成為首位得到該獎項的香港男歌手。此外，在第八屆亞洲音樂節，古巨基獲得「亞洲最佳歌手獎」，其後更成為首位獲邀出席美國Billboard Music Awards的香港歌手，奠定他在華語樂壇上的地位。

除了歌唱，古巨基的演藝事業在2000至 2003年期間也大放異彩，在中國兩套非常受歡迎的電視劇「情深深雨濛濛」、「還珠格格3/天上人間」擔演男主角，紅遍全中國各地、香港、台灣及新馬，不僅創出輝煌收視率更成為中央電視台最受歡迎電視劇男主角。

票價由$98起，購票熱線(626)632-1994，詳情電(888)810-8871或上網www.Pechanga.com。演唱會適逢聖誕長週末，順來體驗大莊家尊貴的桌遊、餐飲、水療、高球及住宿等度假設施與服務，大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 。