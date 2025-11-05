現代IONIQ 5電車各車型降7600-9800元

北美現代汽車於十月一日宣布大幅降低2026 IONIQ 5電車系列的價格，加強現代汽車在快速發展的電車市場中讓電車更普及和提升電車競爭力。

此次的重新定位包含調降IONIQ 5各個車型的價格（調降範圍為7600元到9800元），讓現代汽車能夠更加適應當前的市場動態，並支持現代汽車在美國製造產量的提升。這些變化是現代汽車整體市場策略的一部分，旨在保持IONIQ品牌在電車領域的領導地位，同時應對不斷變化的消費者期望和競爭壓力。

北美現代汽車總裁兼首席執行官Randy Parker表示，現代汽車的大膽舉動是為了確保屢獲殊榮的IONIQ 5持續成為電車買家的首選車款。此次的價格調整體現現代汽車致力於提供卓越科技和創新的承諾。

現代汽車IONIQ 5贏得了許多頂級大獎殊榮，包括：世界風雲車大獎、世界風雲電車大獎、世界風雲汽車設計大獎、IIHS頂級安全首選+大獎、U.S. News & World Report最佳電動休旅車大獎、MotorTrend最佳科技動力系統大獎、Car and Driver年度電車大獎、Newsweek汽車大獎–新手父母/市郊居民最佳首選車款、U.S. News最物超所值車款大獎、Cars.com最佳電車大獎、Wards十大最佳引擎和推進系統大獎、Kelley Blue Book最佳購買大獎。2025年的IONIQ 5將會持續享有七千五百美元的購買和租賃優惠，詳情可到現代汽車各經銷商洽詢。