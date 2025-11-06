海之滴褐藻醣膠 立川大介博士談免疫

我的頻道

洛杉磯訊
日前，日本科學家立川大介博士（見圖）再度訪問美國，參與海之滴褐藻醣膠在洛杉磯舉辦的學術研討會，立川博士的核心理念是：幫助人們在科學的支撐下，提升生活品質。這涵蓋了營養、心理、睡眠、免疫平衡等各方面。

立川博士在學術研討會上表示：人體大約有70%的免疫細胞集中在腸道。可以把腸道想像成『身體最大的防禦基地』。該基地每天都需要處理來自外界的各種物質，決定哪些營養該吸收，哪些有害物質需拒之門外。同時，還需應付身體內部產生的慢性健康隱患。

正是基於對腸道免疫的深刻理解，立川大介博士長期致力於研究一種源自海洋的天然物質褐藻醣膠。

在腸道中，褐藻醣膠具有三重功效：首先，它是「益生菌的食物」，可促進好菌生長，維持菌叢平衡；其次，能與免疫細胞互動，使免疫反應更穩定精準；最後，維持腸道黏膜健康。

立川博士團隊所在的九州大學與若宮醫院等機構，透過多項研究證實其能有效維持腸道健康與免疫平衡，並多次於美國免疫學年會(AAI)發表，獲國際學界認可。

立川博士推薦「海之滴褐藻醣膠」的兩大原因：其一是科學可靠。該產品與博士團隊合作逾二十年，擁有長期、安全且穩定的研究數據。其二是權威認證。所用原料通過日本健康營養食品協會(JHFA)認證，從源頭到成品皆具高效與安全保障。

適合兩類人群：一是康復期或長期調理者，常因體力低落、食慾不振難以維持原方案。褐藻醣膠可促進營養吸收、穩定免疫，幫助恢復體力與狀態。

二是壓力大、睡眠差、飲食不規律的上班族及中老年人。此產品能溫和調整體內防禦系統，恢復平衡，特別對50歲以上者，有助於預防健康隱患的累積與惡化。

海之滴褐藻醣膠提供試用體驗，先試再買更安心。並推出多瓶優惠活動：購買三瓶可比單瓶省下90元，膠囊型最高可省250元，液體型最高可省933元。

國語專線1-888-482-5888，粵語專線1-888-853-6888，官網www.kfucoidan.com，微信kfucoidan。

內陸商業地產活躍 多處物業成交價亮眼 好地段受青睞

釀3死車禍 無證客司機受檢 未吸毒酒駕

