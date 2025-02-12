百年裕泰祥「國貨潮品出海見證東方美」簽約儀式，圓滿舉辦！

百年裕泰祥傳承人孫儉，Point Space法律顧問Frank Alvarado正式簽約

2月10日，百年裕泰祥與Point space未來世界的攜手合作，在聖馬力諾舉辦隆重的簽約儀式｡ 美國國會議員趙美心 代表，蒙特利公園市 長吳紹榮，阿罕布拉 市長王楠，聖馬力諾市議員Hunter Chang ,John Chou, 柔似蜜市議員Sean Dang ,聖蓋博 市議員丁言愉，核桃 市前議員林恩成，前衆議員大會主持人吳國慶等政界，商界，僑界等近百名嘉賓，共同見證「國貨潮品出海見證東方美 」簽約儀式。

百年裕泰祥傳承人，著名時尚品藝術家孫儉

百年裕泰祥傳承人，著名時尚品藝術家孫儉在致辭中表示，當今國貨出海是本土企業將產品或服務擴展到海外市場的戰略舉措，這不僅是簡單的商品出口，更涵蓋了企業在全球範圍內整合資源、進行研發合作、建立海外產品運營基地等多方面的全球化經營模式。國貨出海的意義深遠，有助於企業擴大海外市場規模、提升品牌知名度，促進經濟的全球化佈局和轉型升級。

主辦方與各界官員

孫儉強調，與Point space未來世界的攜手合作，正是這一願景的重要里程碑。共同的遠大志向，雙方強強聯手，定能為國貨品牌搭起一作通往世界的橋樑，讓中國的好產品、好文化，走向世界，也讓世界更加深入了解中國非遺文化新產品。

在此次合作中，將充分發揮各自的優勢，為國貨品牌提供全方位一站式的海外推廣服務。從產品包裝再設計到展覽宣發推廣，從產品體驗店建設到線上線下銷售平台的搭建，再到海外倉儲一件代發和商務考察等各個環節，都將攜程為合作夥伴提供最專業、最貼心的支持。

雙方法律顧問Frank Alvarado與方孝偉

百年裕泰祥作為享譽海內外的知名品牌，肩負著悠久深遠的歷史使命。以品牌為平台，以務實的專業設計實力為底氣，秉承著對本土原創製造的熱愛，對東方非物質文化遺產和手工匠藝人的敬意，品牌作為東方文化的傳承者與創新者，一直致力於將本土非遺產文化推向世界舞台，推廣國潮國貨新中式文化生活方式，讓世界看見東方美。

左起Point Space法律顧問Frank Alvarado，孫儉，國會議員趙美心代表

Point Space未來世界的法律顧問Frank Alvarado在致辭中表示，非常自豪地宣佈，與百年裕泰祥團隊達成全新的戰略合作夥伴關係，也是在全球擴展路上的重要里程碑。在美深耕30 年的知名房地產公司POINT SPACE未來世界，不僅為企業搭建了赴美中國公司商業資源分享的平臺，也為中國企業赴美排憂解難提供落地條件，豐富中國企業家來美的業餘生活｡

左起Point Space法律顧問Frank，聖蓋博市議員丁言愉，孫儉

孫儉還表示，很榮幸得到國內社團北京僑商會的指導支持，北京服裝學院的項目參與，美國鷹龍傳媒及UC Transport Inc海外場合作方面的鼎力相助。期待與首批簽約及有意向簽約的商家企業攜手並進，共同開創國貨出海的新篇章。