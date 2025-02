王福楠醫學博士在生殖醫學和幹細胞研究領域中,以其卓越的醫學成就和深遠的創新貢獻,為人類健康事業開拓了新的領域。他的不懈努力和傑出成就不僅贏得了無數美國內外獎項,也為全球醫學界帶來了新的希望。

王福楠醫師表示:於1991年他成功發明「實時間人類與畜產動物精細胞微生物分離系統」,包含依精液品質,使用不同的分離技術及13樣分離試管。這一突破性技術乃根據其發現基本生物學的諸多原理,其中之一,如正常的、非病態的精細胞不會轉運微生物,得以分離出正常的、優質的精子,而獲得許多國家的發明專利權證書。該技術的應用顯著提高了生殖醫學的精確度,成為一項重大創新,該技術的應用不僅提升了醫學水平,更為不孕不育的治療提供了新選擇。

王福楠醫師表示:隨著科學研究的深入,他受到了全球醫學界的廣泛關注。1997年,被列入著名的Marquis Who's Who in the World世界醫學名人錄,成為國際醫學領域的名人。同年,他的發明獲得了德國 紐倫堡國際發明展的金牌獎,進一步鞏固了他在國際上的地位。他大力研究生殖內分泌及不孕症醫學,由於精子與卵子受精後,形成了胚胎,這是人類幹細胞的開始。一個幹細胞分化為200多種不同的細胞形態與功能,也增殖發展成為一個大約43兆到75兆細胞以上的人,幹細胞的重要性,可想而知。於是將重心投注在幹細胞的基礎科學與臨床治療研究之上。他發明了「自然型多功能幹細胞譜系及其因子群治療系統」,及「自然型萬功能幹細胞譜系」。2017年獲得了美國總統Donald J. Trump親自頒發的Certificate of Merit,以表彰其在幹細胞及生殖醫學領域的傑出貢獻。2020年,他榮獲「全球華人 楷模金鼎獎」,並被授予「全球華人幹細胞形象大使」的稱號。

王福楠醫學博士為「世界精子細胞分離之父」、「世界幹細胞治療先驅之父」。其「實時間人類與畜產動物無菌優質精細胞分離系統」,是精子處理分離技術,可以獲取無病菌感染、活動力最佳、染色質最正常、細胞膜通透性最正常的可受孕精子,用於改善不孕症夫婦之治療。

王福楠醫師建議不要忽略健康的重要性,早期診斷、治療及預防是非常重要的。

