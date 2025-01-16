蛇年迎春年節展 攤位介紹/H MART設攤 零食試吃 送3000張限量優惠券

H Mart誠摯邀請大眾參加2025 Monterey Park迎春年節展。(業者提供)

H Mart誠摯邀請大眾參加2025 Monterey Park迎春年節展！

這場充滿喜慶氛圍的活動，將為家人與好友帶來歡樂與驚喜，H Mart特別準備了一系列豐富多彩的攤位活動，讓大家在輕鬆愉快的互動中，共度佳節。

精彩活動搶先看：1) 旋轉新年幸運轉輪：關注H Mart官方社群帳號即可參與，保證100%中獎！每次旋轉都可能贏得驚喜好禮，從精美贈品到特別優惠，趣味與驚喜滿載而歸！

2) 超人氣零食免費試吃活動：現場提供H Mart最受歡迎的熱銷零食及特色商品試吃，探索更多不容錯過的美味！讓味蕾在新春期間感受亞洲美食的多樣魅力。

3) 限量專屬優惠券驚喜派發：活動現場將派發限量專屬優惠券，數量高達3000張，先到先得！讓新春購物更加超值，優惠好禮不容錯過。

H Mart致力於社區服務與文化傳承，多年來，始終專注於為社區帶來高品質的亞洲美食與文化體驗。本次迎春年節展，再次邀請大家共聚一堂，感受濃厚的年味與節日氛圍，創造屬於大家的美好回憶。

歡迎攜帶家人與朋友一同參加，共同度過這段充滿喜悅的歡樂時光！