新絲路36週年世界模特兒大賽 LA賽區總決賽震撼落幕

洛杉磯郡郡長凱瑟琳巴格代表吳忠國頒發核狀

2024新絲路36週年世界模特兒大賽洛杉磯 賽區總決賽，12月15日在蒙市萬豪酒店盛大舉行。由中美華人 戲劇聯盟、Tellin、老泓醬酒業及新絲路（美國）超模學院的5大校區共同主辦，賽事吸引了數百位選手，獻上了一場極具藝術與時尚魅力的視覺饗宴。

中美華戲劇聯盟創辦人楊洋與老泓醬酒業負責人

洛杉磯郡郡長凱瑟琳巴格代表吳忠國，蒙市前市長林達堅等親臨現場，分別向主辦單位中美華人戲劇聯盟、Telling、老泓醬酒、新絲路（美國）超模學院頒發賀狀，肯定主辦團隊的辛勤付出及賽事的高品質平台搭建。不僅對賽事高度認可，也展現了中美文化交流合作的豐碩成果。

主持人中美華人戲劇聯盟創辦人楊洋（圖右）、優秀演員崔楠

當天更吸引了來自中美文化界、時尚界的眾多知名人士，出席的嘉賓有國家一級演員，著名大導演蘇金榜；南加州 美中經貿文化藝術聯合會會長孫偉；美中經濟文化藝術促進會會長Eddie Chen；美中電商貿易協會創會會長謝建華；青年導演華語電影聯盟駐美代表石譚軒等。

前蒙市市長林達堅（右5）頒發賀狀

大賽涵蓋少年兒童、魅力成人及專業模特兒三大組別。選手們在舞台上展現了兩套精心準備的服裝。少年模特兒組以魔幻風主題服飾為主，成人模特兒組則透過旗袍展示詮釋了東方古典韻味，親子 組的溫馨互動更是將現場氣氛推向高潮。選手們的自信、專業以及對舞台的熱愛，贏得了評審團與觀眾的掌聲。

評審陣容有亞洲首席男模程峻；知名模特兒導師孫雨婷；男人裝首席攝影師劉嘉南；中國國際標準舞總會國際評審CC Chen ；IFSM Fashion Week主席Michelle Li；Telling品牌聯合創始人Tiffany Tian；著名服裝設計師Anna Gupta。

激烈角逐大賽在各年齡組中成功決出了冠亞季軍，評審劉嘉楠攜手中國美人誌，影像項目特別設立的最具「她力量」獎，最終由魅力組選手Yaqi Yang榮膺此殊榮。此外，13位洛杉磯城市代言人正式誕生，他們是：Clara Lobel、Adriann Cao、PinWan Gong、Irene B Luan、Sophia Weng、Nora Wang、Maddie Wang、Sofia Shen、Steve Shen、Stella Fei、Jaylen Ma、Yutong Zhang、 Zoe Ma。大賽年度總冠軍，由 Clara Lobel 摘得，她的表現贏得了全場讚譽！

接下來勝出的代言人將代表新絲路，在2025年1月全球總決賽的舞台上，期待這些優秀選手再創佳績，幫助洛杉磯賽區成為全球矚目的時尚舞台！