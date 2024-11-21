我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有美國公民 寮國假酒中毒案累計6名外國遊客身亡

嚴重車禍後感恩生命 密州男划獨木舟航行6000哩「大環」

2024洛杉磯燈藝博覽會圓滿落幕 譜寫中美文化交流新篇章

洛杉磯訊

本月17日，為期一個月的洛杉磯燈藝博覽會（長安燈會），在聖安妮塔公園（Santa Anita Park）圓滿落下帷幕。本次博覽會以弘揚中美文化藝術交流為核心，匯集了多樣化的藝術形式與活動，吸引了數以萬計的觀眾前來參與。

在活動期間，燈會為觀眾呈現了極具中國傳統文化特色的燈籠藝術展覽，以及融合現代元素的表演，包括中國藝術開幕式、中美歌手大賽、時尚週、單身交友活動、婚禮主題晚會等。同時，也邀請了本地美國音樂團體和藝術家參與表演，進一步促進了兩國文化的交融與對話。

洛杉磯燈藝博覽會組委會，衷心感謝所有贊助商、合作夥伴及廣大群眾對本次活動的支持與關懷。正是因為你們的積極參與和熱情投入，才使得這場中美文化交流的盛會如此矚目的成功。特別感謝中美雙方團隊的不懈努力，讓燈會的每一盞燈、每一場表演都成為了文化與藝術的鮮明體現。

燈藝博覽會組委表示，透過本次博覽會的舉辦，不僅累積了豐富的活動組織經驗，也從中發現了需要改進和提升的空間。將認真總結經驗，結合實踐，力爭在未來的活動中呈現更具創意和吸引力的內容，為中美文化藝術的傳播與合作建立更廣闊的平台。

展望未來，希望將「長安燈會」打造成更具國際影響力的文化品牌，並計劃在更多城市推廣，以延續這一中美文化交流的盛事。

洛杉磯燈藝博覽會組委會，再次感謝各界人士的支持與愛，期待未來共同書寫更多精彩篇章！

洛杉磯

上一則

好市多暢銷羊角麵包召回 疑似調味料污染

下一則

iTaiwan台灣美食文化節 高山茶搭配台式糕餅79折起

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
好市多入口處擺放了兩台掃描儀，顧客進入店內前須刷會員卡。（記者張庭瑜/攝影）

分析師：好市多會員卡掃描器已帶來收益

2024-11-18 01:14
好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

2024-11-21 01:20
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

2024-11-20 19:37

超人氣

更多 >
4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材

4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品