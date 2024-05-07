USC亞凱迪亞醫院基金會 第一位華裔總裁-陳藝婷

【洛杉磯訊】陳藝婷（Sandra Chen Lau）是南加州大學亞凱迪亞 醫院基金會的新任總裁 (president of the USC Arcadia Hospital Foundation)，她是第一位由亞裔出任該基金會的總裁。

陳藝婷在接受訪問時表示，由於院方很重視社區的華人，因此她也是第一位華裔擔任這個職務。她說，USC有高水準的醫療品質，並有各項社區服務與教育課程，希望華人社區能知道南加大 在華人眾多的亞凱迪亞市就有醫院，不用老遠的開車去其他地方就醫。她表示，USC是非營利機構，只有社區居民暸解他們的醫院，才能展開她為基金會的籌款工作。

陳總裁說，她上任的第一個星期，就有一對低收入的華裔老夫婦來到醫院，找到義工說要捐款，她出面接待，那對老夫婦說，先生原有嚴重心臟病，感謝醫生救命，他們附了一封感謝信及100元現金，「他們雙雙親自送來，真是令我非常感動」陳藝婷如是說。

陳藝婷6歲隨家人自北京來美，能說流利的國語及英語，是UCLA的碩士。就任南加大亞凱迪亞醫院基金會後，將與組織內的相關者、員工、領導層和醫生，以及捐助者，社區居民，建立信任和融洽關係。還將監督籌款計劃的所有事宜，同時在年度捐贈活動、籌款等方面領導基金會團隊。

該基金會表示，Sandra 將在擴大當地對世界一流醫療、和醫學研究最新進展的訪問上，發揮關鍵作用。她在新職位上帶來了超過25年的經驗，曾在日裔美國人國家博物館、亨廷頓醫院和南加州大學擔任執行慈善職位。

Sandra 曾是眾多市政機構的成員，並曾在Los Angeles County School Trustees Association和National COVID-19 Outdoor Learning Initiative Policy Committee的董事會和委員會中任職。她目前還是巴沙迪納社區大學區域管委會 (Pasadena Area Community College District) 的管委會成員。