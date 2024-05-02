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美味又健康 富含維生素C提升免疫力

洛杉磯訊

Zespri陽光金果奇異果的季節回來了！來自新西蘭品牌Zespri的優質奇異果擁有美味的口感和豐富營養，100%滿足人體對維生素C的每日建議攝入量，現在各大亞裔超市熱銷中。

陽光金果擁有熱帶水果的香甜滋味，嘗起來像芒果和草莓的結合。珍貴如金，口感極佳，營養豐富。果皮薄且光滑，外形渾圓和金黃色的果肉讓陽光金果的特點更鮮明！

奇異果的豐富營養素對所有年齡段的人都有好處。從營養學的角度來看，Zespri陽光金果奇異果堪稱維C之王，能100%滿足人體對維生素C的每日建議攝入量。陽光金果富含的維生素C有助於提高免疫力。陽光金果還富含維生素E，膳食纖維，葉酸，鉀元素和抗氧化劑等人體所需主要營養元素。

Zespri International總部位於新西蘭的Mount Maunganui，向59國出口優質奇異果，是世界上最成功的果蔬產品行銷企業之一，百分之百由奇異果種植者所有，並與新西蘭的2,800名種植者合作，致力於完善種植奇異果的工藝已有25年。公司專註於奇異果的創新研發、供應鏈管理、分銷渠道管理及產品推廣，奇異果的品種包括經典的綠奇異果、陽光金果奇異果、有機奇異果等。

Zespri奇異果正在亞裔超市火熱銷售中，包括99大華超市，大中華超市，H-Mart韓亞龍超市、Galleria 海鷗超市、Zion心安超市、Hannam漢南超市等更多超市。了解更多關於Zespri奇異果和信息和菜譜，請訪問https://www.zespri.com/en-US

亞裔 供應鏈 免疫力

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