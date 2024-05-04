Dr. Fuji 健康館二合一母親節禮物 優惠特賣

Dr. Fuji 健康館母親節套餐 ASAHI X- 007 按摩椅+抗衰老桑拿室，每月163元，48月無利息。(圖／Dr. Fuji 健康館提供)

Dr. Fuji 健康館母親節 禮物二合一 (見圖），優惠大特賣。母親節套餐 ASAHI X- 007 按摩椅+抗衰老桑拿室，每月163元，48月無利息。

Dr. Fuji 健康館的ASAHI超級專業醫療按摩椅X-007，是其市售第一的產品，原價9295元含稅含運費，優惠價 5495元。抗衰老桑拿室原價 4595元含稅含運費，優惠價2295元。

X - 007是勞斯萊斯級至尊豪華高檔品牌按摩椅，在美國電子消費展市場造成轟動；業界推崇為醫學按摩椅中的佼佼者。該健康館表示，最新醫學發現提高人體系統以提高免疫力 ，X - 007按摩機可有很好的幫助。富士健康館推出此AI人工智能 黑科技按摩椅，有4D機芯724種復合功能，具有人橋拉筋，深層按摩指壓，依人體工學，掃描導航感應，並且感應至深層7吋，讓按摩觸控按摩一步到位。強調全身性按摩舒壓，適合各種年齡層的民眾，且透過肌肉放鬆與被動運動的雙重好處，還能藉由增進血液循環，達到促進新陳代謝作用。

健康養身專家Dr. Fuji表示，維持長壽的秘訣之一，就是每天按摩30分鐘，躺在按摩椅睡覺30分鐘，且面對一些患有肌肉疼痛、駝背、腰痛、便秘等長期身體不適的病患，這些都可以透過高檔按摩椅來幫助緩解。

Dr. Fuji 健康館，連續在美國的銷售有超過22年的專業經驗，不只多家醫療機構、運動俱樂部，國際醫學美容集團是他們的客戶，而且是Google官方的按摩椅主要供應商。

查詢產品可電626-964-7900 。 Dr. Fuji健康館 Rowland Heights 旗艦店在 1015 Nogales St. #113B，Rowland Hts, Ca 。