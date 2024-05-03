請勿分心駕駛 提高行車安全

分心駕駛意識是現代車禍主因之一，加州 交通安全辦公室（OTS）和加州交通局（Caltrans）分享提示確保駕駛交通安全。

分心駕駛是指任何將注意力從安全駕駛上移開的行為，包括用手機打電話或發簡訊、飲食、與車內的人交談、擺弄音響、娛樂或導航系統。發簡訊是最危險的干擾；發送或閱讀文字平均讓駕駛視線離開路面5秒，當以每小時55英里速度行駛時，就像閉著眼睛開過一個橄欖球場。

據現行法律，駕駛人在駕駛車輛時不得持有電話或電子通訊設備，即使在紅燈停車期間也是如此，包括通話、發送簡訊或使用應用程式APP。駕駛時使用手持手機將被處以罰款，並且在因同一違法行為被罰後36個月內第二次違反免持法將被扣1分。

2023年加州全州民意調查，超過74%的受訪駕駛員表示，因發送簡訊而干擾駕駛是他們最大的安全顧慮。2021年，加州至少有140人在駕駛干擾引起的交通事故中喪生。這些數字可能低於實際發生的情況，因為執法人員可能無法每次都判斷出這類幹擾是導致事故發生的原因。

雖然這些統計數據令人震驚，但駕駛員可以採取一些預防措施，以便在道路上保持警惕，這也有助於避免分心駕駛。加州交通安全辦公室和加州交通局提供以下簡單提示來防止分心駕駛：開車前請將手機靜音, 並將其放在後備箱、後座或手套箱中，以避免看手機。提前做好出行準備。在開車前設定導航、調試音樂、裝扮或進食，方便專心駕駛。將化妝包或背包等美容用品存放在無法觸及的地方。如果必須接聽電話、發送簡訊或參加視訊會議，將車開到安全位置並停車再使用手機。如果有物品掉到地板上，不要撿起，直到可以安全地撿起該物品時方可撿起，或將車停在安全的停車位上，然後再嘗試撿起物品。

作為共用道路的負責任的社區成員，必須認識到在駕駛時所作出的選擇造成的影響，努力在道路上專註駕駛。任何訊息、通知或電話都不值得承擔分心駕駛的潛在後果。有關分心駕駛的更多資訊和資源，可到www.gosafelyca.org/ 。