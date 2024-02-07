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巨龍降臨！INTERTREND廣告公司在長堤市歡慶龍年

洛杉磯訊

Intertrend Communications以一個巨大壯觀的龍長堤市總部屋頂，迎接農曆新年，慶祝神話中的龍年。並將總部一樓改造成一塊充滿活力的畫布，展示臺灣藝術家張玉佳的雄偉真人大小的龍雕塑。這是Intertrend將連續第九年已結出新材的佈置慶祝農曆新年，會長提市攜帶來亞洲的歡樂氣氛，促進的族裔的融合。展示時間至2月29日星期四截止打卡趁早。

自2016年以來，Intertrend在長灘拉開了農曆新年的序幕，以其受十二生肖動物啟發的年度藝術裝置吸引了社群。 每年，一個裝置都會將農曆新年的精神帶入生活。

今年的核心是一條令人敬畏的巨龍，鱗片閃閃發光，眼睛發光，體現了神話生物的力量和優雅。它盤旋在Intertrend總部的三層屋頂上樓上，開幕之夜，還請來三太子助陣加油與遊客同慶新年。

Intertrend總裁/執行長Julia 黃說：很高興能延續透過藝術慶祝農曆新年的傳統。團隊的精心安排為社群帶來農曆新年節慶的想象力和美麗。

Intertrend Communications 成立於32年前，是一個多元文化的創意機構，瞭解文化、新興趨勢的交叉以及品牌和消費者之間的互動。由70多名專業人士組成的充滿激情的團隊，創造了深刻共鳴和卓越的消費者體驗。總部位於加州長堤市和德州普萊諾，與領先的汽車、金融服務、零售、娛樂、製藥和電信品牌合作。Intertrend還擁有一個創業品牌單位家族，這些單位建立了其核心專業知識跨越數字、內容和體驗，包括The Art of Bloom、Art Renzei、Creative Class Collective、Intertrend Lab、Intertrend+、Long Beach Walls、Make Noise Today、Port City Creative Guild、Unexpected Connections、Archite for Dogs和The Psychic Temple。有關詳情可查詢官網：intertrend.com

長堤 加州 德州

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