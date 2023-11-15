現代汽車與著名塗鴉藝術家合作2024 KONA x Art壁畫

北美現代汽車與著名亞裔 塗鴉藝術家Royyal Dog合作，在洛市韓國城Madang Courtyard購物中心揭幕「KONA x Art Project」壁畫，展覽出至12月10日慶祝全新現代KONA在美國市場上市。這幅壁畫代表亞裔族群，描繪在日常生活中駕駛2024現代KONA去冒險運動，體現現代汽車「It’s your journey」的創意口號。民眾可透過展示的車輛與壁畫親自體驗全新KONA的迷人設計及獨特的科技與安全功能，現代汽車產品專員將於每周末在現場為民眾提供詳細說明，解答對KONA相關的各種問題。

此外，主辦方還會舉辦「KONA主題標籤挑戰活動」，拜訪展位的民眾可以在Royyal Dog的壁畫前自拍，將照片上傳至其社群媒體 帳戶，參加抽獎活動，共將抽出20名幸運獲獎者。北美現代汽車體驗行銷總監Erik Thomas表示，很高興能與Royyal Dog攜手合作。透過這幅壁畫昒創造力和藝術來慶祝亞裔族群以及全新KONA。對於現代汽車來說，講述最吸引人故事的不僅僅是車輛，還有客戶及他們的旅程。

韓裔 藝術家「Royyal Dog」以鮮豔的色彩和韓國書法、不同種族人物肖像與塗鴉元素結合獲得藝文世界廣泛關注而聞名。他幾年前在韓國跟現代汽車合作過KONA項目，他說很榮幸能再美國與現代汽車全新Kona再次合作，代表亞裔族群。塗鴉藝術最大的吸引力在於它能成為日常生活的一部分，不用去畫廊就可輕鬆邂逅藝術品具有巨大的魅力，與現代汽車Is your journey的理念不謀而合。

產品規劃副經理Jonas Lee介紹，2024 Kona從電動到汽油引擎多種動力選擇迎合現代交通需求，還有運動高性能的N Line版。2024 Kona應民衆要求尺寸升級，較舊款長了5.6寸，寬了1寸，高了2.6寸、輪距多了2.3寸，底盤高了1.6寸。車內空間多了13立方英尺高達101.2立方尺。

Kona順應所有年齡段客戶的生活方式，提供創新便利功的安全、互聯和舒適的體驗，包括空中（OTA）軟體更新和數字觸控金鑰2（Digital Key 2 Touch）。全新2024 Kona現已在美國市場經銷商銷售，Kona Electric電車續航距離可達260哩，預計今年底上市。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅 車，以及電動車 陣容。2022年，現代的830家經銷商在美國總共銷售了將近72萬4千輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。