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生計食品慶中秋 推出眾多優惠和限時促銷

洛杉磯訊
月寄情禮盒，大月餅：棗泥核桃、蓮蓉雙黃(各一件)；小月餅：棗泥、蓮蓉、豆沙、鳳梨(各兩件)。(圖片：生計月餅提供)
月寄情禮盒，大月餅：棗泥核桃、蓮蓉雙黃(各一件)；小月餅：棗泥、蓮蓉、豆沙、鳳梨(各兩件)。(圖片：生計月餅提供)

自1950年創立以來，生計食品一直是糕點界的翹楚之一。他們的官網每周都有不同的特惠活動，9月30日以前他們推出眾多優惠和限時促銷，譬如奶茶月餅優惠價$44.99；月華兔趣禮盒8粒装$33.58。詳情可至生計官網www.shengkee.com、或去電總公司415-468-3800查詢 。

生計創辦人高奶奶始終秉持著「用心、良心、誠心」的經營理念，使得這家傳統糕點店一直蓬勃發展至今。高奶奶曾聘請慈禧太后御膳房的點心名廚，傳承了獨門的點心製作技術，這一技術至今仍然保持著。

本周末即是中秋節，生計食品一系列精美月餅，都是經過嚴格挑選的食材和精湛的手工製作，包括蛋黃酥、芋頭酥、綠豆凸、茶月餅、和月圓中四月餅。還有京黃酥，鮮肉月餅、五仁月餅、月寄情月餅禮盒 (見右上圖)，及精心製作的「珍珠奶茶月餅」。

京黃酥是一款源自京都的傳統月餅，以其酥皮的層次感和特殊的餡料而聞名，皮酥脆，內餡豐富多樣。鮮肉月餅是一道美味的傳統月餅，選用新鮮的肉類和精心調製的香料，製成鮮美多汁的餡料。還有經典的五仁月餅，內含五種不同的堅果和乾果，如核桃、杏仁、花生等。

「珍珠奶茶月餅」這個限量版套裝包括八個月餅，並以生計卡通版小美女禮盒包裝，充滿現代感。這些月餅融合了引領潮流的珍珠奶茶風味，配上Q彈軟糯的珍珠，奶茶香氣與餅皮的柔軟香脆相得益彰，結合了傳統工藝和潮流風尚。

此外，生計還推出中秋兔和蓮花禮盒，為中秋節增添更多華麗和美麗的選擇。精裝禮盒的糕點，引用一路傳承至今的獨家配方。可在官網訂閱郵件，接收優惠信息。

至於最近發生的事件，從聯邦食品藥品管理局（FDA）的聲明中，可明暸來龍去脈：生計主動召回有問題的月餅禮盒，原因是它們在含蛋產品的包裝上，沒有顯示出「含有雞蛋」的字眼；對雞蛋過敏的人如食用這些產品，有可能出現嚴重的過敏反應。

生計公司總裁高曉亮表示，因電腦系統更換，員工輸入標籤時出現疏忽，未將蛋液放進成分說明中。FDA發現問題後，生計主動召回相關產品，有的將分銷點所有相應產品撤下更換，有的則請工作人員更換標籤。

高總裁表示，有關生計使用台灣進口巴西毒蛋的說法，則是子虛烏有，生計並未進口台灣雞蛋，何況美國不缺雞蛋，不需要遠從國外進口。生計有七十幾年的信譽，消費者可安心食用。

雞蛋 餡料 過敏

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