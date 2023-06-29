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南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

2023建材展／Global Energy 幫你找到節省水電費方法

洛杉磯訊
Global Energy公司。（業者提供）
Global Energy公司。（業者提供）

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人建築公會攜手舉辦南加第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車

Global Energy公司主要推廣社區節能計畫，代表南加州天然氣公司合約服務，總部位於加州鑽石吧

他們服務包括：免費到府安裝免費節能配件（包括低流量節水器、浴缸出水分流器、中央冷暖氣空調智能開關），客戶自購儲水式或是無罐掛牆式的熱水爐，免費更新安裝服務。為民眾達到省水、省天然氣、省錢目標，不論家庭收入之限，只需瓦斯帳單即可。

Global Energy在設計資源節約和效率計畫方面擁有40多年的經驗，以幫助不同的社區提高能源效率、對加州社區進行能源效率教育為使命。他們的能源服務包括各種項目和營銷推廣，通過展位和研討會等各種社區活動，多語言代表向客戶傳授能效知識，以實現真正的節能。 

Global Energy Services, Inc. 還提供的各種計畫和服務，以幫助降低民眾的能源費用，和獲得有關長期節能策略的知識等等。想了解更多，歡迎當天到他們攤位諮詢。

加州 天然氣 鑽石吧

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