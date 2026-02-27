降息會來嗎？房貸利率持平、南加房價續跌

2月24日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.5%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

美國房貸利率24日走勢穩定，30年期固定抵押貸款 利率維持在6.07%，持續徘徊於近3年低點附近。相較之下，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.5%，在市場上具一定競爭力。

根據佳信貸款提供的報告，市場人士指出，當前經濟環境呈現多空交織局面。美國公債殖利率 小幅上揚，股市則溫和上漲，整體波動有限，預料短期內房貸利率仍將維持區間整理。

在貨幣政策方面，聯準會（Fed）於2026年首次會議決定按兵不動，此前在2025年年底已連續3次降息 。由於2月並無政策會議，市場焦點轉向即將公布的經濟數據。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）23日表示，他是否在3月會議支持降息，將取決於3月6日公布的2月就業數據。他指出，若2月勞動市場表現與1月相當，顯示風險下降，則3月17日、18日會議維持利率不變屬適當；但若1月強勁的就業數據遭下修，或2月數據轉弱，他將支持降息1碼（0.25個百分點），甚至可能在3月會議即採取行動。

房市方面，根據「洛杉磯時報」的報導，南加州房價1月小幅下滑，已連續3個月走低，且在過去9個月中有8個月出現回落。房地產數據平台Zillow顯示，1月南加州平均房價降至85萬5335美元，較前月下跌0.01%，較去年同期下降0.9%，為2024年3月以來最低水準。

分析指出，房價回調與高利率環境密切相關。儘管近期房貸利率已從高點回落，但仍處相對高位，對買氣形成一定壓力。若聯準會於今年春季釋出進一步寬鬆訊號，將有助於改善購屋信心與成交動能。

報告指出，多數專家預期本周利率將在窄幅區間內波動。在1月就業與通膨數據已出爐後，下一個可能牽動市場的重要變數，將是2月就業報告。在此之前，若無突發經濟變化，房貸利率預料仍將維持目前水準震盪。