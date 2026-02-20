我的頻道

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

降息觀望中 30年房貸利率持穩6%

記者劉子為╱洛杉磯報導
2月17日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.5%。（佳信貸款-劉豔秋提供）
美國房貸利率2月17日小幅上揚，但仍徘徊在三年來相對低點。市場人士表示，近期經濟訊號呈現拉鋸局面，通膨壓力略見緩解，卻被依然穩健的勞動市場與審慎的購屋需求所抵銷，使短期利率走勢趨於平穩。

截至發稿，市場平均30年期固定抵押貸款利率約為6.126%；相較之下，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.5%。佳信貸款的報告指出，在多項因素交織影響下，本周房貸利率預料將大致持平。

報告並提到，10年期美國公債殖利率持穩，反映投資人對通膨前景與就業情勢保持審慎態度。雖然物價壓力較先前降溫，但仍高於聯準會（Fed）設定目標，限制寬鬆空間。聯準會此前連續三次降息後，近期按兵不動，顯示決策取向更謹慎，內部對是否再度降息仍有不同看法。

政策層面亦傳出新訊息。美國聯準會主管金融監理業務副主席鮑曼（Michelle W. Bowman）16日表示，Fed有意鬆綁銀行資本規定，以提升銀行承作房貸的意願。她指出，當局計畫修訂兩項規則，「以提高銀行從事房貸發放與償還的誘因」，相關調整「有可能扭轉過去15年來房貸業務轉向非銀行機構的趨勢」。

就業數據同樣牽動市場預期。1月就業報告表現強勁，但失業救濟申請人數上升、職缺數量減少，顯示潛在降溫跡象。市場正密切關注即將公布的相關數據，評估其對後續利率走向的影響。

住房政策亦被視為變數之一。潛在的抵押貸款支持證券購買計畫可能對利率形成下行助力；然而，高水位的國債與偏弱的貸款需求則帶來相反壓力。專家指出，實際貸款報價仍取決於借款人信用評分與貸款條件等個別因素。

在30年期固定房貸利率約6.16%的水準附近，市場普遍預期，除非新的經濟數據或政策立場出現明顯變化，否則短期內利率將維持區間整理格局。

