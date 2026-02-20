購屋登記個人還是公司名下？各有利弊

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯報導
華人新移民南加購買房屋，登記個人名下還是公司擁有，各有利弊。示意圖。(取自pexels)
華人新移民南加購買房屋，登記個人名下還是公司擁有，各有利弊。示意圖。(取自pexels)

華人新移民在加州購買房產時，有些人對房產登記在個人名下，還是公司（LLC）考慮較多。華人專家認為，兩種方式均合法，且都較為普遍。會計師汪光中認為，有些人出於隱私，或者稅務考量，購買物業會登記在公司名下，但這種方式利弊並存。

根據全美房地產管理與經紀公司GC Realty & Development資訊，對多數買家而言，尤其是購買自住房的家庭，將房屋登記在個人名下，仍然是最實際、也最常見的選擇。個人擁有不動產，交易流程相對簡單，成本也較低。銀行在放款時，通常更願意向個人借貸放款，不僅利率較優惠，首付款要求也較低，還能使用傳統的住宅型房貸方案。從稅務角度看，個人名下的自住房在出售時，有時也可享資本利得稅的優惠。

不過，個人持有房產也存在風險。由於房屋在法律上與個人綁定，一旦發生與房屋相關的法律糾紛，例如租客受傷、合約爭議或其他訴訟，屋主的個人資產便可能受波及。此外，加州的不動產登記資料屬公開資訊，任何人都可以查詢屋主姓名。對重視隱私或擔心法律責任風險的買家而言，這樣的曝光程度，往往是一項隱憂。

資深地產經紀袁立功表示，將購買物業登記在公司名下的做法，多是來自中國投資者使用，他們在公司運營成功之餘，用一部分公司收入投資房地產，作為公司支出，並將房屋出租收入，成為公司收入的一部分。

正因如此，以公司名義持有房產，成為許多投資人的選擇。初衷在於區別個人資產與營業資產，當房屋出租或投資時，若發生法律問題，理論上可將風險限制在公司範圍內。雖然這種保護並非萬無一失，但在實務上確實能大幅降低投資風險。許多經驗豐富的投資人，甚至會為每一處房產成立獨立的責任公司，確保單一房產的問題不會牽連整個投資組合。

此外，公司名下的個人房產在隱私與長期規畫方面也具優勢。當房屋登記在公司名下時，公開紀錄通常只顯示公司名稱，而非個人姓名，有助降低個人曝光度。在稅務層面，公司可採取「穿透式課稅」（pass-through taxation），即公司本身不繳稅，盈虧直接反映在個人報稅中，避免雙重課稅。

汪光中指出，公司名下持有房產並非沒有代價。成立與維持公司需要支付各種費用、年度特許稅，以及會計與法律方面支出。融資方面也較具挑戰性，銀行對公司的貸款多屬商業貸款，利率通常較高，條件也較嚴格。所以，選擇以個人名義還是公司名義購買房產，取決房屋的用途以及買家的目的。對自住或單純購屋需求而言，個人名下往往是最合理選擇；對重視風險控管、隱私保護的買家來說，放在公司名下或是更有利選擇。

汪光中也提醒，即使是公司名下的房產，但要想了解到持有者的個人資訊，也是有辦法的。此外，一旦房屋出租後發生各類案件，引起法律糾紛，公司擁有者也要承擔一定責任。

