遇災撤離難？安那罕447戶住宅案引反彈

安那罕岡購物中心一角，為市府擬議興建447戶公寓及大型停車場的開發基地，部分區域位於極高火災風險地帶，居民憂心安全遭受威脅。（google地圖截圖）

據ABC 7電視台報導，南加州 橙縣安那罕岡（Anaheim Hills）一項擬議中的大型住宅開發案，計畫在前電影院 舊址興建447戶公寓及近千車位的停車場，引發當地居民強烈反彈。由於建案部分區域位「極高火災風險區」，不少居民憂心開發案將進一步加劇野火來襲時的撤離困難，形同把社區推向災害風險邊緣。

這項「安那罕岡購物中心開發案」（Anaheim Hills Festival Project），擬拆除已歇業的電影院並興建大型住宅與停車設施。該案尚須市議會核准，目前由規畫委員會推薦通過，預計將於3月3日交由市議會進行表決。

社區反對聲浪日漸升高。居民指出，該地區過去曾多次因山火 發生而緊急撤離，最嚴重一次為2017年的Canyon 2野火，當時整個社區陷入交通癱瘓。若此案獲准，新增住戶與千輛車流恐使撤離更加困難，甚至危及生命安全。

安那罕市居民蓋諾（Joni Gaynor）表示，曾三次因山火撤離，「每次一颳風，大家就開始跟鄰居討論應變計畫，提前準備逃生。」她直言，該開發案「根本不安全」。

另一位居民溫格（Andrew Winger）則指出，將商業用途改為住宅用途，對撤離安全構成重大影響，「我們擔心的是安全，不是其他任何事。」曾在安那罕消防局任職32年的古提瑞茲（Joe Gutierrez）也提出專業意見。他認為安那罕岡本就是一處交通瓶頸，加上火災風險高，若新增人口與車輛，「根本是把我們困在火線中。」

針對居民憂慮，安那罕市發言人萊斯特（Mike Lyster）回應，市府已吸取2017年野火經驗，並建立更完善的防火與撤離計畫。他強調，該案位於已開發土地，與其他新開發案有所不同，不會對現行疏散計畫造成影響。

萊斯特並指出，根據州法，地方政府須滿足增加住宅供應的法律義務，「我們不能對合乎規定的建案設下不必要的障礙。」

然而，不少居民對此說明不買帳。他們呼籲市府應優先考量現有居民的安全，反對在高風險地區增加人口密度，建議改為其他商業用途。蓋諾強調：「市府應保護現有居民，更不能讓未來住戶誤以為這裡是安全的。」