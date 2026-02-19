我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

遇災撤離難？安那罕447戶住宅案引反彈

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
安那罕岡購物中心一角，為市府擬議興建447戶公寓及大型停車場的開發基地，部分區域位於極高火災風險地帶，居民憂心安全遭受威脅。（google地圖截圖）
安那罕岡購物中心一角，為市府擬議興建447戶公寓及大型停車場的開發基地，部分區域位於極高火災風險地帶，居民憂心安全遭受威脅。（google地圖截圖）

據ABC 7電視台報導，南加州橙縣安那罕岡（Anaheim Hills）一項擬議中的大型住宅開發案，計畫在前電影院舊址興建447戶公寓及近千車位的停車場，引發當地居民強烈反彈。由於建案部分區域位「極高火災風險區」，不少居民憂心開發案將進一步加劇野火來襲時的撤離困難，形同把社區推向災害風險邊緣。

這項「安那罕岡購物中心開發案」（Anaheim Hills Festival Project），擬拆除已歇業的電影院並興建大型住宅與停車設施。該案尚須市議會核准，目前由規畫委員會推薦通過，預計將於3月3日交由市議會進行表決。

社區反對聲浪日漸升高。居民指出，該地區過去曾多次因山火發生而緊急撤離，最嚴重一次為2017年的Canyon 2野火，當時整個社區陷入交通癱瘓。若此案獲准，新增住戶與千輛車流恐使撤離更加困難，甚至危及生命安全。

安那罕市居民蓋諾（Joni Gaynor）表示，曾三次因山火撤離，「每次一颳風，大家就開始跟鄰居討論應變計畫，提前準備逃生。」她直言，該開發案「根本不安全」。

另一位居民溫格（Andrew Winger）則指出，將商業用途改為住宅用途，對撤離安全構成重大影響，「我們擔心的是安全，不是其他任何事。」曾在安那罕消防局任職32年的古提瑞茲（Joe Gutierrez）也提出專業意見。他認為安那罕岡本就是一處交通瓶頸，加上火災風險高，若新增人口與車輛，「根本是把我們困在火線中。」

針對居民憂慮，安那罕市發言人萊斯特（Mike Lyster）回應，市府已吸取2017年野火經驗，並建立更完善的防火與撤離計畫。他強調，該案位於已開發土地，與其他新開發案有所不同，不會對現行疏散計畫造成影響。

萊斯特並指出，根據州法，地方政府須滿足增加住宅供應的法律義務，「我們不能對合乎規定的建案設下不必要的障礙。」

然而，不少居民對此說明不買帳。他們呼籲市府應優先考量現有居民的安全，反對在高風險地區增加人口密度，建議改為其他商業用途。蓋諾強調：「市府應保護現有居民，更不能讓未來住戶誤以為這裡是安全的。」

世報陪您半世紀

電影院 山火 加州

上一則

為擊敗美國侵略者 華男在美多地設非法生物實驗室

下一則

逾千州大技工罷工 要求晉級加薪承諾

延伸閱讀

海嘯與野火

海嘯與野火
陪審員有爭議 定罪被推翻 前洛加大狼醫案重審

陪審員有爭議 定罪被推翻 前洛加大狼醫案重審
涉性侵數千女 前洛加大醫師捏乳+摸私處 定罪被推翻

涉性侵數千女 前洛加大醫師捏乳+摸私處 定罪被推翻
川普簽令 施壓加州加速野火重建 稱地方政府失職

川普簽令 施壓加州加速野火重建 稱地方政府失職
聖荷西市中心爆警匪槍戰 嫌犯遭擊斃、1名員警受傷

聖荷西市中心爆警匪槍戰 嫌犯遭擊斃、1名員警受傷
持槍劫車引爆多縣市追逐　聖荷西市中心槍戰嫌犯遭擊斃

持槍劫車引爆多縣市追逐　聖荷西市中心槍戰嫌犯遭擊斃

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜