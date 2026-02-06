不僅火災 加州議會提案要求FAIR計畫擴大承保範圍

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
加州議會提出新法案，要求「FAIR計畫」擴大房屋保險承保範圍。（美聯社）
加州議會提出新法案，要求「FAIR計畫」擴大房屋保險承保範圍。（美聯社）

加州議會2日提出新法案，要求加州「FAIR計畫」（FAIR Plan）擴大承保範圍，不侷限於火災。

在加州房屋保險危機期間，加州「FAIR計畫」投保人數激增，覆蓋的房屋數量已超過加州大部分產物保險公司，除了少數最大私人業者之外。在加州許多最容易發生野火的地區，「FAIR計畫」如今，已成為屋主唯一的保險選擇。

舊金山紀事報表示，投保「FAIR計畫」的人數激增提高了私人保險公司的風險，因為法律規定，如果「FAIR計畫」資金耗盡，私人保險公司必須共同分攤「FAIR計畫」的理賠金。以去年洛杉磯野火為例，私人保險公司必須支付10億美元協助「FAIR計畫」的理賠，而這筆費用的一部分最終都轉嫁給這些私人保險公司的投保人。

現在，AB 1680法案，又稱「公平法」（Make It FAIR Act），將強制要求「FAIR計畫」提供與普通房屋保險相同的承保範圍。

法案發起人加州眾議員卡德隆（Lisa Calderon）發出聲明說：「沒有加州人願意被棄保。但如果真的被保險公司棄保，我們必須確保他們能有其他獲得全方位保障的選擇。」

事實上，加州保險廳廳長萊拉（Ricardo Lara）2019年曾下令，要求「FAIR計畫」提供不同選擇，讓投保人能獲得與普通房屋保險相同承保範圍的保險，但「FAIR計畫」提起訴訟，質疑保險廳長提出這項要求的權力。

2023年，洛杉磯一名法官裁定保險廳長辦公室勝訴，「FAIR計畫」隨後提起上訴。2025年12月，加州上訴法院推翻原先裁決，但保險廳發言人桑切斯（Gabriel Sanchez）表示，保險廳已請求加州最高法院重審此案。

紀事報指出，AB 1680法案試圖繞過爭論，轉而利用當初制定「FAIR計畫」的議會的權力，而非保險廳長辦公室的權力。

在AB 1680法案提出之前，「FAIR計畫」主席羅奇（Victoria Roach）在眾議會保險委員會（Assembly Insurance Committee）作證時說，擴大「FAIR計畫」的承保範圍將是一項浩大的工程。

羅奇說：「如果我們要提供全方位保險，基本上必須成立另一個部門。這並非不可能，但是是一項浩大的工程，需要時間和資金。粗略計算，我們的預算需要增加30%到50%。」

