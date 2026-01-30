首購族機會 柏克萊ADU可單獨銷售

附屬居住單元（ADU）示意圖。（取自巴沙迪那市府網頁）

AP News報導， 柏克萊 市議會近日通過一項法案，允許屋主將「附屬居住單元」（ADU）作為獨立公寓（Condominium）出售。這項重大變革可望讓後院小屋與地下室住宅，成為柏克萊市下一波「首購族」的房產新寵。

此舉旨在為柏克萊極其昂貴的房地產市場創造更多置產機會。目前，柏克萊單一家庭住宅（Single-family home）的中位數房價高達140萬美元左右，且過去數十年間幾乎沒有新建的公寓。

長期以來，加州 與地方政府禁止屋主將附屬單元與主建築分割銷售。直到2023年，加州通過AB 1033法案，授權各城市可自行准許此類買賣。聖荷西（San Jose）已於去年率先響應，成為加州首個合法化的城市。

根據柏克萊通過的新條例，屋主將能透過「快速審核」程序將ADU轉換為獨立公寓，無需經過公聽會或申訴程序，且可免除城市通常收取的「租賃轉公寓」轉換費用。

屋主僅需提交地圖說明產權分割計畫。此外，針對部分受租金管制的老舊 ADU，現有租客 享有為期3個月的「優先購買權」。

自 2018 年以來，柏克萊平均每年發放超過100份ADU建築許可，成為該市最受歡迎的新增住宅形式。由於ADU在當地極為普遍，日前表決時甚至有兩位市議員因利益衝突必須迴避：議員凱薩瓦尼（Rashi Kesarwani）因名下擁有ADU離席，而特雷古布（Igor Tregub）則因本身是ADU租客而避嫌。

儘管市議會普遍支持此法案能幫助年輕買家置產，但針對租客保護措施，議員間仍存有分歧。

議員盧納帕拉（Cecilia Lunaparra）提議增加限制，以確保現有租客不會因房屋上市而流離失所。其提案包括「5年禁令」以及「繳納規費」；前者係針對以「無過失」理由驅逐租客的屋主，5年內不得將ADU轉換為公寓銷售，後者為當屋主未承諾出租時接受租金管制，須繳納「經濟適用房補償費」（Affordable Housing Mitigation Fee）。

然而，多數議員對加強監管持保留態度。由於多數議員擔心額外稅費與限制會降低屋主轉換或興建ADU的意願，盧納帕拉隨後將提案縮減為僅要求「所有租客皆享有3個月優先購買權」，但在4票贊成、3票反對下，因未達5票門檻而遭到否決。

最終，市議會在盧納帕拉的1票反對下，以6比1通過不含額外保護修正案的條例。