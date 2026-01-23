加州屋主淨值縮水 仍居全美第2高

聖荷西信使報報導，房屋貸款 所帶來的財務槓桿，雖能在抵押貸款期間放大資產增值，但在房價 下跌時，也會同步擴大損失。

根據Cotality公布的去年第三季度屋主淨值報告，分析聚焦於仍背負抵押貸款的住宅，比較房屋市值與貸款餘額，並追蹤全美49個州及哥倫比亞特區借款人的財務緩衝狀況。

截至9月的一年間，加州 有抵押貸款住宅的平均淨值減少3.3萬美元，降幅為全國平均1.3萬美元的2倍以上。由於過去一年多地房價回落，全美共有33個州的屋主淨值出現下滑。

佛州（Florida）跌幅居全國之冠，平均淨值減少3.7萬美元；哥倫比亞特區（District of Columbia）次之，下降3.6萬美元；加州排名第三。

相對之下，淨值成長最快的地區集中在東北部，顯示該區仍是近期全國房市熱區。康州（Connecticut）平均淨值一年增加3.2萬美元，新澤西州（New Jersey）增加2.8萬美元；麻州（Massachusetts）與羅德島州（Rhode Island）各增加1.6萬美元，緬因州（Maine）增加1.4萬美元。

多年來加州房價上漲，使其得以緩衝近期的價格修正壓力。儘管2025年房市走弱，加州屋主仍握有可觀淨值，每棟有抵押貸款住宅平均為60.3萬美元，高於全國平均29.9萬美元的2倍。

全美僅夏威夷的屋主淨值更高，達67.4萬美元。

淨值最低的州包括路易斯安那州（Louisiana）的10.2萬美元、奧克拉荷馬州（Oklahoma）的11.5萬美元，以及愛阿華州（Iowa）的12.1萬美元。

若以百分比觀察，加州的淨值下滑幅度相對溫和，年減5%，為各州第16差，僅略高於全國平均的4%。跌幅最大的州為德州、佛州與路易斯安那州，年減幅皆達12%。

漲幅方面，康州年增10%居首。

衡量潛在抵押貸款風險的重要指標之一，是「零淨值」借款人的比率，該族群在遭遇財務衝擊時，承受能力相對有限。Cotality數據顯示，第三季度僅0.9%的加州借款人沒有淨值，與內華達州（Nevada）並列全國最低。

全國平均則有2.2%的抵押貸款處於資不抵債狀態，其中以路易斯安那州最為普遍，占6.9%。

回顧歷史，2009年第四季、即大衰退重創房市期間，加州曾有37%的抵押貸款資不抵債，全國比率亦高達26%。