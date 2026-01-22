大型物流中心1.74億元成交 南加商用地產交易活躍

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯報導
內陸芳塔那一座大型物流中心近日以近2億美元被收購。（BLP官網）
內陸芳塔那一座大型物流中心近日以近2億美元被收購。（BLP官網）

加州商業不動產市場持續活絡，從大型物流設施到社區型購物中心，均出現重量級交易。日前，聖伯納汀諾縣芳塔那（Fontana）一座百萬平方呎物流中心以1億7400萬美元高價成交，河濱縣科切拉（Coachella）與科洛那（Corona）兩座區域購物中心也相繼完成轉手，顯示投資人仍高度看好該區域的消費與物流需求。

據Daily Bulletin報導，Bridge Logistics Properties（BLP）宣布，以1億7400萬美元收購芳塔那位於Production Ave. 10681號的大型物流配送中心。該建物面積達110萬1900平方呎，占地46英畝，配置220個高台裝卸門與274個拖車停車位，並可直接通往10號公路，交通便利，是該區極具戰略價值的物流資產。

被收購物流中心近10號公路交通便利。（BLP官網）
內陸芳塔那一座大型物流中心近日以近2億美元被收購。（BLP官網）

這筆交易於去年11月7日完成，由Voit Real Estate Services的安那罕–安大略辦公室代表買方。賣方未公開身分。

報導稱，BLP董事總經理Paul Jones表示，這項收購是公司與物流市場的重要里程碑，「具備如此規模、品質與地段的資產非常稀少。我們在市場調整期間果斷出手，因為大型高品質物流設施的租戶需求已顯著回升，供給卻相對不足。」該公司還透露，計畫對裝卸碼頭、辦公區及相關設施加以升級。

另一項物業交易案位於科切拉的Coachella Plaza購物中心，最近以1287萬5000美元成交。這座8萬4820平方呎的零售中心位於Cesar Chavez St. 50249號，由Cardenas Markets擔任主力店，其它店面還包含Planet Fitness、WSS以及Absolute Dollar 與Innercare等租戶。

負責交易的商用不動產與投資管理公司JLL表示，該物業出售時處於百分之百滿租狀態，吸引投資人高度關注。JLL高級副總裁Max Kinsbruner指出，南加州市場中的成熟零售中心仍具投資吸引力，「地段佳、租戶穩定的商場，在區域人口成長的帶動下，需求仍十分強勁。」

此外，科洛那的Sierra del Oro Towne Centre亦於近期再度易手，交易金額未披露。該購物中心由Ralphs與Dollar Tree擔任主力租戶，總面積11萬485平方呎，出售時同樣維持滿租狀態。

此次交易由Hanley Investment Group（HIG）代表賣方，總部位於辛辛那提的Phillips Edison & Company Inc.；買方則由 Newmark代理，背景資訊未公開。

HIG執行副總裁Kevin Fryman表示，他們成功媒合一名全現金的1031交換買家，該買家剛將自身物業出售給土地開發商，因此尋求穩定回報的替代投資標的。

中心內承租商家包括Anytime Fitness、大通銀行（Chase Bank）、Domino's Pizza以及Fantastic Sams和PostalAnnex 等，屬區域型成熟商場。

被收購物流中心近10號公路交通便利。（BLP官網）
被收購物流中心近10號公路交通便利。（BLP官網）

