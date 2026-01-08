我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

爾灣換地推住宅開發 大公園社區將建1300套市價住房

記者趙健╱綜合報導
爾灣大公園社區綠地環境渲染圖。(爾灣市政府)
爾灣市議會日前通過一項土地交換案，同意與開發商FivePoint互換地塊，使FivePoint得以在大公園（Great Park）社區興建1300戶市場價住宅，同時免除原本須興建可負擔住房的義務。

根據市府資料，該案內容為市府將原本由FivePoint持有、位於Irvine Transportation Center附近的35英畝土地（被稱為Crescent Site）納入公有，作為未來公共或交通導向開發用途；交換條件是市府轉讓位於Great Park社區內的26.4英畝住宅用地給FivePoint。

市府表示，Crescent Site鄰近鐵路與主要交通點，具有長期公共價值；而FivePoint取得的大公園地塊，可立即開發住宅。由於雙方交換的土地面積與估值存在差距，市議會同意透過協議方式處理，豁免FivePoint原本需要履行的大公園可負擔住房比例要求。

根據規畫，該地塊本須興建超過250戶可負擔住房，約占大公園可負擔住房總量的四分之一。反對該案的市議員也因此指出，此舉減少爾灣最重要開發區的可負擔住房來源，與市府長期住房政策方向相衝突。

支持該案的議員強調，1300戶新住宅可增加供給，並為市府帶來可觀財政效益。市府估算，該開發案未來可為大公園相關特別稅區帶來逾2億美元收入，用於學校、道路與公共設施建設。

此外，FivePoint也同意支付市府1500萬美元，用於公共設施規畫。市議會在討論中明確規定，該筆資金不得用於骨灰安置設施（columbarium），應優先投入圖書館或其他社區用途。

根據LAist報導，該案表決過程中，多名居民與住房倡議人士在市議會發言，反對該案豁免可負擔住房要求，認為將影響中低收入家庭的居住機會。市府官員則強調，取得Crescent Site有助於未來公共與交通導向發展。

