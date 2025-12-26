房貸利率持平 融資前先精算

12月23日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋）

美國房貸利率於12月23日當周較前一周大致持平，佳信貸款 目前提供的30年期固定房貸利率為5.875%。佳信貸款報告指出，儘管近期公布的多項經濟數據整體呈現相對平衡，但美國國債殖利率 走高，仍可能在短期內對房貸利率形成上行壓力。

隨著房貸利率自年內低點回升，屋主是否進行再融資或申請房屋淨值貸款，需審慎評估成本與實際效益；而有意購屋者，則可透過與貸款機構協商利率，或考慮政府補助計畫與條件較寬鬆的貸款方案，以降低購屋門檻。

截至23日，市場30年期固定利率抵押貸款平均利率為6.30%。根據房地美（Freddie Mac）資料，30年期利率於2021年1月創下2.65%的歷史周低點，1994年12月則曾達到8.89%的歷史周高點。此類貸款因每月還款額較低，對多數購屋族具吸引力，但長期利息支出相對較高。

15年期固定利率抵押貸款方面，23日市場平均利率為5.67%。房地美數據顯示，該利率曾於2021年7月降至2.10%的歷史低點，並在1981年9月達到18.63%的高點。15年期貸款可有效減少利息累積，但每月還款負擔較重，適合財務狀況較穩定的借款人。

經濟面方面，美國經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）公布的初值顯示，第3季國內生產毛額（GDP）年增率為4.3%，高於第2季的3.8%，經濟成長優於預期。不過，市場普遍認為成長動能分布不均，通膨水準仍高於聯準會政策目標，短期內降息 空間有限。此外，耐久財訂單、工業生產與產能利用率近期大致持平；12月消費者信心指數則下滑至89.1，民眾普遍對經濟前景仍偏保守。