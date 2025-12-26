建造流程簡化 加州海岸將蓋更多房

我的頻道

編譯組／綜合報導
加州海岸委員會近期批准一項法規改變，簡化在蒙特瑞與太平洋沿岸數百哩範圍內其他地區、建造可負擔房屋的流程。(圖取自馬連縣政府臉書)
加州海岸委員會近期批准一項法規改變，簡化在蒙特瑞與太平洋沿岸數百哩範圍內其他地區、建造可負擔房屋的流程。(圖取自馬連縣政府臉書)

蒙特瑞（Monterey）海岸線是加州知名的標誌性景觀，近50年來一直受到「加州海岸法案」（California Coastal Act）保護。然而，導因加州嚴峻住房危機，加州海岸委員會（California Coastal Commission）近期批准一項法規改變，簡化在蒙特瑞與太平洋沿岸數百英里範圍內其他地區、建造可負擔房屋的流程。

「CalMatters」媒體報導，儘管這項修正案的修改幅度不大且無爭議，但是委員會近數月來、為因應加州嚴重住房危機而做出的最新少數調整之一。

加州海岸委員會2024年首次發布報告，由地方政府負責審批沿海地區大部分建造許可。今年，機構與房屋倡議人士合作，簡化沿海城市學生住房的建造流程。此外，委員會也並未反對一項具有里程碑意義的住房改革法案，其將大多數新建項目排除在環境審核之外。

長期從事環保活動的「加州海岸保護網絡」（California Coastal Protection Network）創辦人喬丹（Susan Jordan）認為，委員會進行法案修正，將帶來更多實質改變。

向來遭到住房倡議人士與民主黨領導人批評的加州海岸委員會，過去被認為阻礙沿海地區住房政策改革。機構此次進行加州海岸法案部分修改，可望能重塑聲譽，未來推動更多房屋建設。

加州海岸委員會由12人組成，包括6名地方民選官員與6名大眾成員，獨立投票，並為準司法性質的州級機構，目標為保護加州超過800哩的海岸線，並確保對公眾開放。

近年來，由於州議員們為了方便建造更多房屋而廢除多項住房法規，委員會面臨持續批評，原因是委員會在沿海城市核准的可負擔房屋數量不足夠，獲審批速度過慢。州長紐森是批評委員會人士之一，他與數名民主黨高層今年任命三名支持房屋開發的當地官員，以協助推動太平洋沿岸更多住房與其他開發項目審批。

批評人士認為，沿海地區房價過高、為全美之冠，並且白人居民比例過高，加深住房短缺問題。也有人指出，委員會的工作重點與立法人士、地方官員解決住房成本問題的緊迫性，並不相符。加州僅有不到2.5%居住在沿海城市或沿海地區，這些地區占加州土地面積不到1%，卻是全球最昂貴的房地產之一，從馬里布（Malibu）到馬連市（Marin）。

加州海岸委員會成立於1972年，源自於1969年聖塔芭芭拉漏油事件陰影。這起事件為當時美國最嚴重環境災難之一，在全國各地興起環保活動中，民眾關注如何保護加州珍貴海岸線。

鄧金斯蟹商業捕撈季 明年1月5日開始

聖塔克拉拉縣首創 藥局為嬰幼兒施打疫苗

法廊快報／強化外送食品消費者保障 加州新法明年上路

蒙特瑞情人角疑沙魚襲擊 1游泳者失蹤

Zillow預測：2026年加州房價持平 估4地區小漲

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

