房貸利率續升 30年期漲至6.34% 就業數據轉疲引關注

12月16日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋）

美國房貸利率 於12月16日當周持續走揚，市場平均30年期固定抵押貸款 利率升至6.34%。佳信貸款報告指出，近期股市表現疲弱，加上多項經濟數據顯示成長動能轉緩，已使市場對利率後續走勢的看法出現分歧，對利率短期回落的預期再度增加。與市場平均利率相比，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.875%。

美國勞工統計局（BLS）最新公布的就業報告顯示，11月新增就業人數為6.4萬人，失業率升至4.6%，創4年來新高。

抵押貸款銀行協會（MBA）首席經濟學家弗拉坦托尼（Mike Fratantoni）表示，勞工統計局報告中的關鍵在於「自4月以來，就業人數幾乎沒有淨變化」。失業人口已由9月的760萬人增至11月的780萬人；同時，代表就業不足狀況的U6指標，也由9月的800萬人上升至11月的870萬人，顯示勞動市場壓力正在擴大。

在消費面，美國人口普查 局資料顯示，10月零售銷售額幾乎持平，為7326億元，僅略高於9月的7324億元，顯示消費動能尚未明顯回溫。

此外，史坦普（S&P）公布12月「快閃」採購經理人指數（PMI），服務業指數降至52.9，為六個月新低；製造業指數降至51.8，為五個月新低。

S&P首席商業經濟學家威廉森（Chris Williamson）指出，PMI數據顯示，近期經濟成長動能正在減弱，服務業新增訂單接近停滯，製造業訂單更出現一年來首度下滑。隨著假期前銷售成長明顯放緩，經濟活動在邁入2026年前可能進一步降溫。