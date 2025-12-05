加州租屋勝買屋 月省3331元 擁房還需維護、房產稅等支出

加州購屋的每月成本，遠較租屋為高，後者各都會區節省約42%至53%不等。（記者邵敏／攝影）

為何加州 的購屋率現處於歷史低點？一個被低估的因素是：在加州租房似乎明顯比買屋划算；而買屋開支除了房屋本身，還有許多「隱性」支出如房屋維護、房產稅和保險等。

上述購屋的「隱性」支出，是房地產資訊網站Zillow於一項研究中指出。這些成本添加到購屋抵押貸款月供上，令屋主的負擔更加沉重，較租屋的每月開支高得多。

「橙縣紀事報」（Orange County Register）詳細檢視了Zillow對30個美國大都會 （當中四個在加州）的購屋抵押貸款月供額及購屋所涉隱性開支估算，又對比租房租金 ，計算租屋者比買屋者每月節省多少開支。

Zillow統計顯示，加州的典型租金為每月2985美元，擁有房屋者的月均成本為6316美元，當中包含6.4%的抵押貸款。一套價值93萬3000美元的房產，須首付20%，即18萬6000美元，但這首付費未計入購房的每月成本中。這顯示，加州的租屋金開支較買屋支出，每月可節省3331美元，或47%。

雖然屋租會隨年上漲，但購屋的每月成本不變卻沒有可能，因為雖則抵押貸款利率或許固定，但隱性成本如稅收、保險和房屋維護，亦會隨著時間上漲。

按橙縣紀事報的計算，這種加州租屋與購屋之間的開支差距，需要16年才能消除，即要到2041年。橙縣紀事報分析，這個懸殊差距使得租屋在加州是個合理選擇。

Zillow研究亦顯示，其他大都會同樣出現購屋開支遠超租屋開支的現象，只是這兩項開支比加州的低得多。加州以外的26個大都會區的租金中位數為每月1838美元，比加州便宜38%；購屋成本為每月3383美元，比加州少了46%。

從上述可見，其他大都會區的租屋者每月可節省1545美元，即55%；而要把這個開支差距消除，需時13年。

加州的四大都會區情況如下，按其需要多少年才消除租屋與購屋每月開支差距來排名：

舊金山：需時18年消除差距；每月租金3148美元（全美排名第二）；購屋每月成本7470美元（全美排名第一）。租屋每月節省4322美元，即42%。

洛杉磯–橙縣：需時18年消除差距；每月租金3148 美元（全國排名第五）；購屋每月成本7470美元（全國排名第二）。租屋每月節省3450美元，即46%。

聖地牙哥：需時15年消除差距；每月租金3016美元（全國排名第三）；每月購屋成本6227美元（全國排名第三）。租屋每月節省3,211美元，即48%。

沙加緬度：需時13年消除差距；每月租金2300美元（全國排名第八）；每月購屋成本4378美元（全國排名第八）。租屋每月節省2,078美元，即53%。