我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

加州租屋勝買屋 月省3331元 擁房還需維護、房產稅等支出

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州購屋的每月成本，遠較租屋為高，後者各都會區節省約42%至53%不等。（記者邵敏／攝影）
加州購屋的每月成本，遠較租屋為高，後者各都會區節省約42%至53%不等。（記者邵敏／攝影）

為何加州的購屋率現處於歷史低點？一個被低估的因素是：在加州租房似乎明顯比買屋划算；而買屋開支除了房屋本身，還有許多「隱性」支出如房屋維護、房產稅和保險等。

上述購屋的「隱性」支出，是房地產資訊網站Zillow於一項研究中指出。這些成本添加到購屋抵押貸款月供上，令屋主的負擔更加沉重，較租屋的每月開支高得多。

「橙縣紀事報」（Orange County Register）詳細檢視了Zillow對30個美國大都會（當中四個在加州）的購屋抵押貸款月供額及購屋所涉隱性開支估算，又對比租房租金，計算租屋者比買屋者每月節省多少開支。

Zillow統計顯示，加州的典型租金為每月2985美元，擁有房屋者的月均成本為6316美元，當中包含6.4%的抵押貸款。一套價值93萬3000美元的房產，須首付20%，即18萬6000美元，但這首付費未計入購房的每月成本中。這顯示，加州的租屋金開支較買屋支出，每月可節省3331美元，或47%。

雖然屋租會隨年上漲，但購屋的每月成本不變卻沒有可能，因為雖則抵押貸款利率或許固定，但隱性成本如稅收、保險和房屋維護，亦會隨著時間上漲。

按橙縣紀事報的計算，這種加州租屋與購屋之間的開支差距，需要16年才能消除，即要到2041年。橙縣紀事報分析，這個懸殊差距使得租屋在加州是個合理選擇。

Zillow研究亦顯示，其他大都會同樣出現購屋開支遠超租屋開支的現象，只是這兩項開支比加州的低得多。加州以外的26個大都會區的租金中位數為每月1838美元，比加州便宜38%；購屋成本為每月3383美元，比加州少了46%。

從上述可見，其他大都會區的租屋者每月可節省1545美元，即55%；而要把這個開支差距消除，需時13年。

加州的四大都會區情況如下，按其需要多少年才消除租屋與購屋每月開支差距來排名：

舊金山：需時18年消除差距；每月租金3148美元（全美排名第二）；購屋每月成本7470美元（全美排名第一）。租屋每月節省4322美元，即42%。

洛杉磯–橙縣：需時18年消除差距；每月租金3148 美元（全國排名第五）；購屋每月成本7470美元（全國排名第二）。租屋每月節省3450美元，即46%。

聖地牙哥：需時15年消除差距；每月租金3016美元（全國排名第三）；每月購屋成本6227美元（全國排名第三）。租屋每月節省3,211美元，即48%。

沙加緬度：需時13年消除差距；每月租金2300美元（全國排名第八）；每月購屋成本4378美元（全國排名第八）。租屋每月節省2,078美元，即53%。

加州 租金 大都會

上一則

這10個夜間習慣 可能在悄悄破壞你的睡眠

下一則

大家來寫書／蔡源佑《長壽的足跡》達觀一輩子

延伸閱讀

加州新勞工法倒數 鄭博仁律師線上開講​

加州新勞工法倒數 鄭博仁律師線上開講​
「借地址」入讀公校 加州家長恐涉刑責 最重可判三年

「借地址」入讀公校 加州家長恐涉刑責 最重可判三年
跨州搬家後 可以同時持有兩地駕照嗎？

跨州搬家後 可以同時持有兩地駕照嗎？
國際生不來 加州經濟損失1.6億居全美之冠

國際生不來 加州經濟損失1.6億居全美之冠
檀香山直飛加州 西南航空明年夏季新增2航線

檀香山直飛加州 西南航空明年夏季新增2航線
巴沙迪那韓裔牧師祈安 想選下一任州長

巴沙迪那韓裔牧師祈安 想選下一任州長

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...