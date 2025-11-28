阿賽頓豪宅掛牌5750萬 當地新高

位於阿賽頓的一棟全新豪宅Villa Anahid，近日以5750萬美元掛牌出售。（取自villaanahid.com官網）

SF Standard報導，一棟位於阿賽頓（Atherton）的全新豪宅近日以5750萬美元掛牌出售，為今年該高級半島社區住宅市場中最高的公開要價。這座名為「Villa Anahid」的物件以波斯水與光之女神為靈感，占地1.3萬平方呎，設計融入瀑布、無邊際泳池與大片植生牆等景觀特色。

Villa Anahid配備五間臥室、六間浴室，另有一個附屬居住單元，內含額外兩間臥室與浴室。三層樓的住宅由Beverly Hills One的建築師卡萊西（Mike Khalesi）操刀設計，設有電梯與雕塑般的懸浮階梯，並配置兩間廚房（其中一個供私人廚師使用，搭載Miele電器）以及帶蒸汽室和背光喜馬拉雅鹽牆桑拿房的健身中心。

公共空間分布在三個樓層：一樓包括迎賓休息區、恆溫葡萄酒展示室，以及配備法國皮革座椅、可容納九人的專業劇院；二樓則設有客廳與餐廳，採用電動可伸縮玻璃牆以延伸至室外空間，並包含一間臥室；三樓為主臥套房及另外三間臥室，主臥附設寬敞私人露台。車庫可容納四輛車，並配置五個電動車 充電插座。

根據PropertyShark資料，賣方為一家有限責任公司，於2020年以450萬美元購入土地，並拆除原有的中世紀風格住宅以興建這座豪宅。該房產由Compass經紀人古利克森夫婦（Mary and Brent Gullixson）代理，他們今年也協助科技投資人安德烈森（Marc Andreessen）以2700萬美元售出其位於阿賽頓的1.2萬平方呎房產，比掛牌價低約10%。

阿賽頓歷來以名人聚集聞名，曾在當地置產的包括勇士球星柯瑞 （Steph Curry）、前Google 執行長施密特（Eric Schmidt）以及前Facebook營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）。PropertyShark指出，該鎮連續八年擁有全美最昂貴郵遞區號，但今年稍早被邁阿密的費雪島超越。阿賽頓的住宅中位數價格創下833萬美元新高，而費雪島則以950萬美元領先，2025年前9個月暴漲65%。