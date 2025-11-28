我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

南加罕見大交易 索尼總部賣6740萬

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
索尼電子公司已將其位於聖地牙哥的總部大樓出售給房地產投資與管理公司LBA Properties。（圖片來自CBRE）
索尼電子公司已將其位於聖地牙哥的總部大樓出售給房地產投資與管理公司LBA Properties。（圖片來自CBRE）

在南加商辦買氣普遍走弱的背景下，聖地牙哥近日卻出現一筆罕見的大型交易。根據The San Diego Union-Tribune報導，日本科技大廠索尼電子公司已出售其位於Rancho Bernardo的美國總部園區，成交金額達6740萬美元，買方為來自爾灣、與LBA Properties相關的投資實體。

索尼電子是索尼美國公司及索尼集團旗下子公司，2004年將總部自新澤西州遷到聖地牙哥，專注影音電子與資訊科技產品，業務橫跨研發、工程、銷售、行銷、物流及客戶服務。此次出售的總部園區於2009年完工，索尼當年斥資1億5000萬美元打造，從未對外出租或上市出售。

園區名為「Innovation Centre」，占地約7.9英畝，核心建物是一棟11層、約46萬平方呎的辦公大樓，樓高180呎，頂樓設有可遠眺海景的露台，並設置商用廚房、健身房、戶外球場、花園步道，以及1,507個車位，分布於地下車庫與六層樓停車結構。物業位於Via Del Campo路口附近，與蘋果公司在2022年以4億4500萬美元購買的67英畝「Rancho Vista Corporate Center」園區為鄰。

本案由世邦魏理仕（CBRE）負責銷售。CBRE執行副總裁Matt Carlson指出，該物件一釋出即吸引18家大型機構提交出價，包括退休基金、保險資金、私募股權基金與大型投資管理公司。他表示，大型機構過去幾年大幅撤離聖地牙哥辦公市場，多數市中心高樓因估值大跌而被私人買家以低價接手；因此本案成為首宗重新吸引機構資本競爭的大型交易。

交易完成後，索尼將回租大樓部分空間，但承租面積未公開。外界推測，企業短期內仍將在聖地牙哥維持營運據點，但租用面積減少可能反映其調整空間需求。

買方LBA Properties在加州擁有約12棟辦公物業，總面積達700萬平方呎。該公司過去曾在聖地牙哥持有多項辦公資產，但近年鮮少新增收購；此回承接索尼園區，被視為其重返本地市場的明確訊號。

索尼 聖地牙哥 新澤西州

上一則

阿賽頓豪宅掛牌5750萬 當地新高

下一則

iTaiwan Foods美食節周末特價 最低半價起

延伸閱讀

活過兩戰、見證20任總統 南加141歲「Gramma」離世

活過兩戰、見證20任總統 南加141歲「Gramma」離世
嫌社區流浪貓愈來愈多 廣東男持弓射殺 還提醒物業清屍

嫌社區流浪貓愈來愈多 廣東男持弓射殺 還提醒物業清屍
Waymo自駕計程車 大增服務範圍

Waymo自駕計程車 大增服務範圍
曾被指中國間諜 菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁

曾被指中國間諜 菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁
疑似偷渡船在加州聖地牙哥外海翻覆 4死4傷

疑似偷渡船在加州聖地牙哥外海翻覆 4死4傷
Uber「女性優先」擴及聖地牙哥 青少年也適用

Uber「女性優先」擴及聖地牙哥 青少年也適用

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
義工協助人們排隊領取食物。（記者邵敏／攝影）

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

2025-11-25 20:55
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險