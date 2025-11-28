南加罕見大交易 索尼總部賣6740萬

索尼電子公司已將其位於聖地牙哥的總部大樓出售給房地產投資與管理公司LBA Properties。（圖片來自CBRE）

在南加商辦買氣普遍走弱的背景下，聖地牙哥 近日卻出現一筆罕見的大型交易。根據The San Diego Union-Tribune報導，日本科技大廠索尼 電子公司已出售其位於Rancho Bernardo的美國總部園區，成交金額達6740萬美元，買方為來自爾灣、與LBA Properties相關的投資實體。

索尼電子是索尼美國公司及索尼集團旗下子公司，2004年將總部自新澤西州 遷到聖地牙哥，專注影音電子與資訊科技產品，業務橫跨研發、工程、銷售、行銷、物流及客戶服務。此次出售的總部園區於2009年完工，索尼當年斥資1億5000萬美元打造，從未對外出租或上市出售。

園區名為「Innovation Centre」，占地約7.9英畝，核心建物是一棟11層、約46萬平方呎的辦公大樓，樓高180呎，頂樓設有可遠眺海景的露台，並設置商用廚房、健身房、戶外球場、花園步道，以及1,507個車位，分布於地下車庫與六層樓停車結構。物業位於Via Del Campo路口附近，與蘋果公司在2022年以4億4500萬美元購買的67英畝「Rancho Vista Corporate Center」園區為鄰。

本案由世邦魏理仕（CBRE）負責銷售。CBRE執行副總裁Matt Carlson指出，該物件一釋出即吸引18家大型機構提交出價，包括退休基金、保險資金、私募股權基金與大型投資管理公司。他表示，大型機構過去幾年大幅撤離聖地牙哥辦公市場，多數市中心高樓因估值大跌而被私人買家以低價接手；因此本案成為首宗重新吸引機構資本競爭的大型交易。

交易完成後，索尼將回租大樓部分空間，但承租面積未公開。外界推測，企業短期內仍將在聖地牙哥維持營運據點，但租用面積減少可能反映其調整空間需求。

買方LBA Properties在加州擁有約12棟辦公物業，總面積達700萬平方呎。該公司過去曾在聖地牙哥持有多項辦公資產，但近年鮮少新增收購；此回承接索尼園區，被視為其重返本地市場的明確訊號。