我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

屋崙濱水區推新公寓 起價僅34.9萬元

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
屋崙濱水區新近推出Caspian，包含371戶共管公寓及3萬多平方呎的1樓零售空間。（取材自caspianoakland.com官網）
屋崙濱水區新近推出Caspian，包含371戶共管公寓及3萬多平方呎的1樓零售空間。（取材自caspianoakland.com官網）

The Mercury News報導，屋崙（Oakland）濱水區迎來重要里程碑，Signature開發集團推出Caspian，為大型再開發計畫Brooklyn Basin帶來首個購屋機會。

Brooklyn Basin占地65英畝，為屋崙全新規畫的濱水社區，結合公園、步行街、商業與住宅設施，可眺望舊金山和東灣山丘景致。隨著Caspian上市，海濱住宅以34.9萬元起的價格進入市場，使「住在海邊」的想像更為可及。

Signature開發集團總裁吉爾梅蒂（Michael Ghielmetti）表示，Caspian象徵Brooklyn Basin發展的重要階段。「我們的願景是創造一個能代表屋崙活力與精神的社區。Caspian讓居民有機會在灣區最具活力的地段扎根。」

Caspian由TCA建築師事務所操刀設計，共包含371戶共管公寓及3萬多平方呎的1樓零售空間，住宅選項涵蓋開放式、小型一房、一房、兩房及三房。室內設計採現代風格，配備無鑰匙進入系統、寬板地板、石英檯面、三星不鏽鋼電器及高效能設備，部分戶型並設有私人露台或陽台，延伸生活空間並可欣賞水景。

公共設施則以社交與健康為主軸。七樓設有兩間室內休息室，與屋頂露台及全景觀景台相連，可遠眺城市天際線。戶外景觀庭院配置燒烤區、火坑與日照水療池，營造度假氛圍；健身中心配備Peloton健身車並享有城市景觀。

住戶亦可享受多項便利設施，包括安全停車場、Luxer One™包裹櫃、公共區域Wi-Fi及寵物清洗站。此外，專屬通勤接駁車可直達BART、屋崙市中心與傑克倫敦廣場，提升交通機動性。

Caspian坐落於屋崙河口，兼具濱水靜謐與都會活力。居民可步行至Township Commons公園，或前往鄰近的Zocalo Coffee & Kitchen與The Lumpia Company等在地熱門店家。

隨著Brooklyn Basin持續開發，更多公園、零售與濱水設施將陸續登場。Caspian被視為東灣市場中性價比極高的新建案，也象徵搶先入住屋崙濱水未來的難得機會。

屋崙 寵物 灣區

上一則

亞裔男亂發電郵大規模槍擊小學 羈押刑滿可立即獲釋

下一則

中位價30萬元上下獨立屋 加州這5縣買得到

延伸閱讀

屋崙傳奇美足教練遭槍殺 27歲男犯案動機：懷疑遭巫術詛咒

屋崙傳奇美足教練遭槍殺 27歲男犯案動機：懷疑遭巫術詛咒
懷疑遭「巫術詛咒」 27歲男承認槍殺屋崙傳奇美足教練

懷疑遭「巫術詛咒」 27歲男承認槍殺屋崙傳奇美足教練
屋崙任命臨時警長 新設憲政警務管理官監督問責

屋崙任命臨時警長 新設憲政警務管理官監督問責
43年來作育英才無數…美足傳奇教練之死 屋崙沉重打擊

43年來作育英才無數…美足傳奇教練之死 屋崙沉重打擊
屋崙校園又槍響 萊尼學院傳奇教練中彈

屋崙校園又槍響 萊尼學院傳奇教練中彈
屋崙博物館被盜千件藏品 警公布2嫌畫面

屋崙博物館被盜千件藏品 警公布2嫌畫面

熱門新聞

白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據