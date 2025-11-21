屋崙濱水區推新公寓 起價僅34.9萬元

屋崙濱水區新近推出Caspian，包含371戶共管公寓及3萬多平方呎的1樓零售空間。（取材自caspianoakland.com官網）

The Mercury News報導，屋崙 （Oakland）濱水區迎來重要里程碑，Signature開發集團推出Caspian，為大型再開發計畫Brooklyn Basin帶來首個購屋機會。

Brooklyn Basin占地65英畝，為屋崙全新規畫的濱水社區，結合公園、步行街、商業與住宅設施，可眺望舊金山和東灣山丘景致。隨著Caspian上市，海濱住宅以34.9萬元起的價格進入市場，使「住在海邊」的想像更為可及。

Signature開發集團總裁吉爾梅蒂（Michael Ghielmetti）表示，Caspian象徵Brooklyn Basin發展的重要階段。「我們的願景是創造一個能代表屋崙活力與精神的社區。Caspian讓居民有機會在灣區 最具活力的地段扎根。」

Caspian由TCA建築師事務所操刀設計，共包含371戶共管公寓及3萬多平方呎的1樓零售空間，住宅選項涵蓋開放式、小型一房、一房、兩房及三房。室內設計採現代風格，配備無鑰匙進入系統、寬板地板、石英檯面、三星不鏽鋼電器及高效能設備，部分戶型並設有私人露台或陽台，延伸生活空間並可欣賞水景。

公共設施則以社交與健康為主軸。七樓設有兩間室內休息室，與屋頂露台及全景觀景台相連，可遠眺城市天際線。戶外景觀庭院配置燒烤區、火坑與日照水療池，營造度假氛圍；健身中心配備Peloton健身車並享有城市景觀。

住戶亦可享受多項便利設施，包括安全停車場、Luxer One™包裹櫃、公共區域Wi-Fi及寵物 清洗站。此外，專屬通勤接駁車可直達BART、屋崙市中心與傑克倫敦廣場，提升交通機動性。

Caspian坐落於屋崙河口，兼具濱水靜謐與都會活力。居民可步行至Township Commons公園，或前往鄰近的Zocalo Coffee & Kitchen與The Lumpia Company等在地熱門店家。

隨著Brooklyn Basin持續開發，更多公園、零售與濱水設施將陸續登場。Caspian被視為東灣市場中性價比極高的新建案，也象徵搶先入住屋崙濱水未來的難得機會。