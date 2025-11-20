投資看好… 內陸集合公寓聚焦租金市場 交易持續升溫

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯報導
圖為河濱市大型集合公寓Esplanade at Riverwalk。（取自谷歌地圖）
圖為河濱市大型集合公寓Esplanade at Riverwalk。（取自谷歌地圖）

2025年初以來，加州內陸帝國多戶型住宅市場持續升溫，吸引大型資金加速進場布局。最新完成的一筆交易，涉及河濱市與聖伯納汀諾市兩處中型規模集合公寓，總成交金額4110萬美元，買賣雙方皆由國際商業不動產服務機構CBRE代表，並由該公司協調貸款與再融資安排。華人地產專家認為，內陸人口增加、提供工作機會，相對穩定的客源，讓投資者看好當地租金市場。

根據CBRE公布的資料，兩項成交物業分別位河濱市的Springbrook Park Apartments，以及聖伯納汀諾市的Mayfield Park Apartments。前者為120個單位，成交價2730萬美元，後者為83個單位、成交價1380萬美元，合計203個住宅單位，總金額突破4000萬美元，屬於中型規模但具穩定現金流的多戶住宅產品，受市場高度關注。

事實上，2025年以來，內陸帝國已有至少兩筆超一億美元的大型集合公寓交易案完成，顯示資本市場對該區住宅租賃需求的信心正在提升。例如8月間，位於雷德蘭市（Redlands）的The Venue at Orange（West）以1億4840萬美元成交，是疫情後內陸地區首筆破億的大型集合公寓交易案，買方為全美投資機構Sentinel Real Estate。

僅一個多月後，河濱市另一大型集合公寓Esplanade at Riverwalk再以1億6650萬美元成交，共588戶，買方為Abacus Capital Group，創下今年南加州內陸地區成交金額最高的集合住宅交易紀錄。短時間內連續出現破億收購案，被業界視為內陸帝國租賃住宅市場「回溫且加速擴張」訊號。

為何大型長線資金會選擇內陸帝國？據The Press-Enterprise提供資訊，市場觀察指出，與洛杉磯縣與橙縣相比，內陸地區仍具備明顯價格優勢，不論是每戶購置成本或投資進場門檻，皆相對友善。同時出租市場因人口湧入與工作機會增加，而呈現剛性需求，加上租金成長空間尚未飽和，使內陸帝國受到大型長線資金青睞。

河濱地區的資深地產經紀周克蕙分析，這2筆破億交易，之所以出現在雷德蘭與河濱，除投資成本與報酬率因素外，核心關鍵仍是「地段與生活機能」。她表示，內陸帝國近十年快速成長，交通建設完善，商業設施與教育醫療機構陸續進駐，使得部分城市已具備「完整居住型社區」條件，讓租客不需再往洛縣或橙縣通勤生活。

周克蕙提到：「同樣的租金，在洛杉磯只能租一房一廳，但在內陸很可能住到三房兩衛、附設車庫與健身房的社區，這種租金換取空間的差異，是目前族群移動最明顯的原因。」她也指出，內陸提供的職缺數，近年持續成長，租客來源相對穩定，使得集合公寓的空置率普遍低於預期，也成為投資機構敢於出手的關鍵原因之一。

她進一步表示，若聯準會在2026年持續降息周期，資金成本下降後，南加州內陸地區可能迎來新一波集合住宅收購潮。多戶住宅仍將是機構投資者的核心投資標的，而50至300戶的中型公寓持續受到追捧，預期或出現更多集合公寓交易紀錄。

圖為雷德蘭集合公寓The Venue at Orange。（取自谷歌地圖）
圖為雷德蘭集合公寓The Venue at Orange。（取自谷歌地圖）

