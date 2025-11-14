聖蓋博市東谷大道新建案 提供65住宅 含6戶極低收入可負擔宅

聖蓋博市這處建案位於1105 East Valley Boulevard，建成後將提供65個住宅單位。（聖蓋博市）

聖蓋博 市東谷大道將再添一處新住宅開發案。該開發案建成後，將提供65戶住宅，其中包括六戶極低收入 層級可負擔住宅。

聖蓋博市城市規畫委員會在近日探討該建案可行性。這處開發案位於1105 East Valley Boulevard上，Rubio Wash河道以南。依據開發提案，該建築將設置五層樓，共五個兩層式住商混合單元，鄰近東谷大道一側。這五個兩層式單元既可以從東谷大道上直接進入，也可以從建築內部通行。一層為辦公區域，面積在710至870平方呎之間，二層為休息生活空間。

建案中剩下的60戶住宅設於三樓至五樓，每一層有20戶。每一層樓有三戶Studio，10戶一居室以及六戶兩居室套和一戶三居室套房。該建案總共有九間Studio、35戶一居室套房（包含五戶雙層住商混合單元），18戶兩居室套房以及三戶三居室套房。除Studio與部分一居室單元外，所有住宅均設有私人陽台。

根據市府審查結果，該項目符合「加州 環境品質法」（CEQA）第15332條「都市填充式開發（In-Fill Development）」之豁免條件，無需進行額外環評程序。

開發商將依據「加州政府法」，透過「可負擔住房協議（Affordable Housing Agreement）」申請四項法規豁免，包括將容積率（FAR）由2.0提升至2.71；將建蔽率由80%調降至65%等規定。該建案依據「加州密度獎勵法（State Density Bonus Law）」規定，獲得以上豁免的同時，提供13%，即六戶極低收入家庭住房。

建案占地0.9英畝，目前該處地址上為一處汽修廠和醫療辦公用地。建案位置處於聖蓋博市商業繁榮地段，與羅斯密市接壤。建案位於東谷大道以北，路對面有888海鮮酒樓，越南餐廳等華人喜愛的商家。建案以西的幾個路口即為順發超市、大華超市等超級市場。