內陸商業地產活躍 多處物業成交價亮眼 好地段受青睞

圖為新近交易完成的厄普蘭Stewart Plaza。（取自谷歌地圖）

南加州 內陸商業地產市場近期交易頻繁，多處零售與辦公物業成交價亮眼，顯示利率 仍處高位的大環境下，具穩定收益與地段優勢的資產，仍受投資人青睞。從聖伯納汀諾縣的尤開帕（Yucaipa）到厄普蘭（Upland），再到河濱縣坦密庫拉（Temecula），多筆交易顯示市場正在向區域性、靈活型與分拆策略轉變。

據The Press-Enterprise商業地產資訊。位於尤開帕的「Tower Plaza 商業中心」最近以700萬美元成交。該物業位於County Line Road，由Progressive Real Estate Partners負責促成交易，屬於「1031交換」即資產置換型投資交易的一部分。

這座建於1995年的商業綜合體，總面積約3萬9422平方呎，出售時已全部出租。園區內共有三棟建築、27家商戶，業務運營涵蓋餐飲、醫療、美容、金融、辦公及零售等。單位面積從240平方呎到2200平方呎不等，設計靈活，可合併或分租，吸引多元型租戶。

買方是一位來自內陸帝國（Inland Empire）的本地投資人，由REMAX Redlands代表。此次交易由Progressive公司資深副總裁、CCIM認證專業人士Greg Bedell主導。他指出：「買方深知當地市場潛力，也看好Tower Plaza長期以來作為社區商業樞紐的穩定地位。該區競爭有限、物業維護良好，預期仍具長期升值空間。」

同時，在厄普蘭市，另一筆大型辦公物業交易同樣引人注目。位北山大道440號（440 North Mountain Ave.）的「Stewart Plaza」辦公園區，近日以900萬美元成交。根據全球性商用地產服務與投資公司CBRE消息，新買家為一位本地投資人與醫療集團組成，賣方為Stewart Plaza Owner LLC。

這座三層樓高建築，總面積約4萬6527平方呎，過去兩年完成逾100萬美元的翻修工程，包括屋頂更新、電梯現代化、暖氣與空調系統升級、大廳與外觀翻新等。CBRE代表Sammy Cemo表示：「這筆交易讓買方取得一棟維護完善、收益穩定、且可部分自用的辦公物業。其位於醫療資源密集區，鄰近聖安東尼奧區域醫院（San Antonio Regional Hospital），並受惠高密度人口帶動的需求成長。」

他補充，近期完成的資本改良不僅提升物業形象，也強化投資價值，使Stewart Plaza成為內陸地區醫療與辦公市場中的「強勢標的」。

此外，在河濱縣南部的坦密庫拉市，一名投資者則透過靈活的「分拆出售策略（breakup strategy）」大獲全勝。SRS Real Estate Partners表示，該投資者在2022年以1970萬美元購入「Butterfield Station」商業中心，經過租戶優化與重新招商後，三年後分拆為4個獨立地塊出售，合計售價2646萬美元，實現約34%投資回報。