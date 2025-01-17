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洛縣去年多筆商業地產巨額違約 前景堪憂

記者趙健／綜合報導
洛縣多個物業2024年出現超過2億美元的債務違約。（取自Unsplash）
洛縣多個物業2024年出現超過2億美元的債務違約。（取自Unsplash）

洛杉磯縣商業地產市場前景不容樂觀，多筆巨額商業抵押擔保貸款在2024年到期。聖塔蒙尼卡廣場(Santa Monica Place)購物中心租用率的下降、矽谷海灘(Silicon Beach)辦公大樓租戶的縮減，讓房東深陷財務困境。以下是去年洛縣債務違約超過2億元的房產。

聖塔蒙尼卡廣場所有者Macerich，在3億元貸款逾期後，已於4月放棄了占地52萬7000平方呎的戶外購物中心。據Morningstar數據，該購物中心租用率從疫情前的95%下降到2022年的81%。這筆債務在首次陷入動盪時，Macerich贏得了延期，但之後租用率持續下降，降至今年的69%，最終違約。

Edward J. Minskoff Equities於5月收到貸款方摩根史坦利(Morgan Stanley)的違約通知，該公司與矽谷海灘Playa Vista社區的Bluff Creek Drive 12121號、12181號相關的2億5000萬元貸款到期，未付餘額達2億7100萬元。據商業觀察家報導，林肯地產和戰略價值合作夥伴公司於9月達成協議，以1億8750元收購了這座名為The Bluffs的辦公大樓；大幅低於Minskoff在2016年支付的4億1300萬元收購價。

The Bluffs最主要的租戶福斯互動媒體公司(Fox Interactive Media)的租約於2021年到期。Google、Snap和X平台等科技巨頭先前曾在矽谷海灘辦公中心扎根，但在疫情後紛紛縮小規模。

與好萊塢Ovation購物中心相關的2億1130元貸款於8月違約。該物業位於好萊塢大道6801號，建於2001年，占地46萬2827平方呎，目前租用率75%。這裡是歷史悠久的杜比劇院(Dolby Theater)的所在地，該劇院擁有3400個座位，也是奧斯卡頒獎典禮的舉辦地。

比佛利山文華東方酒店公寓(Mandarin Oriental Residences Beverly Hills)於9月收到違約通知，Michael Shvo在此之前以平均每呎3200元的價格出售了10套豪華公寓。根據Acore Capital消息，這座擁有54套公寓的綜合大樓的業主包括Michael Shvo及其合作夥伴德意志金融公司和一家德國養老基金集團，未能償還與該房產相關的2億元貸款。

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