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影壇巨星勞勃瑞福馬連縣別墅賣465萬 溢價50萬

編譯組／綜合報導
影壇巨星勞勃瑞福最近以465萬元售出其位於加州馬連縣的別墅。(取自維基百科)
影壇巨星勞勃瑞福最近以465萬元售出其位於加州馬連縣的別墅。(取自維基百科)

據華爾街日報報導，演員兼導演的勞勃瑞福(Robert Redford)在將其位於加州馬連縣蒂布倫(Tiburon)的房產掛牌出售僅三周後，即以高於要價50萬元的價格售出。

瑞福和他的妻子西比爾·薩格斯·瑞福(Sibylle Szaggars Redford)將這座2800平方呎的海濱住宅以465萬元的價格售予沃登(Cricket Wardein)。沃登是健身工作室Mighty Pilates的所有者，該工作室始於舊金山(San Francisco)，在加州各地都有分店。

依據公共紀錄所載，瑞福夫婦於2020年以310萬元購入這座分層別墅。當他們在12月將房產掛牌出售時，他們在舊金山紀事報的聲明中表示，他們雖然喜歡蒂布倫，但仍主要居住在新墨西哥州的聖塔菲(Santa Fe)，那裡有妻子西比爾經營的藝術畫廊和她創立的非營利組織。

他們將這座城市視為庇護所，並描述道：「我們與蒂布倫間有著悠久的歷史和深厚的感情，此前在此地區也擁有其他房產」。

這座俯瞰舊金山灣的房屋包括寬敞的家庭活動室、雙車位車庫、前庭花園和露台，以及寬闊的露天平台，可以遠眺凱爾灣(Keil Cove)和天使島(Angel Island)的景色。

舊金山 加州 新墨西哥州

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