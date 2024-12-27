南加濱海民宿需求回升 投資有潛力但監管趨嚴

圖為位於新港灘一處海濱Airbnb。（記者啟鉻／攝影）

南加 州海濱民宿 在進入假日季，尤其是聖誕節和新年期間，部分好的地段很搶手，有的民宿每晚價格數百元。業界人士認為，南加州一直是優質旅遊目的地，也是短期租屋（Airbnb）的熱點地區。且2028年洛杉磯夏季奧運會，更會讓南加濱海民宿市場展現更多潛力。不過南加很多地區對短租屋監管愈加嚴格，投資 者在決定前，需好好研究當地相關法規。

南加橙縣新港灘美麗小島Balboa Island，因擁有迷人街道、豪華住宅和旖旎風光聞名。聖誕節期間，這裡的慶祝活動和裝飾都非常特別，吸引大量外地遊客。這裡臨近海灣住宅，多以民宿提供短期出租，且非常搶手。據當地一位居民表示，到節慶時節，大多民宿都已訂滿，且每晚房費不菲。據了解，部分房客是親屬或友人組團訂租，這樣房費可以分攤，減少各自財務壓力。

地產專家丁小龍指出，雖然南加州部分濱海民宿受需求驅動或在出租限制管理方面一定靈活性；但是，隨著監管環境日益嚴格，經營者需採取審慎策略，包括深入了解法規、加強風險管理。他認為，未來數年，短期租屋市場的發展，雖然有一定潛力，但也取決管理政策環境及旅遊需求變化。

根據短租業主資訊管理平台igms.com相關資訊。疫情結束後，南加海濱民宿市場需求穩步回升，主因到南加遊客數量迅速回暖，部分遊客對獨立、私密的住宿環境需求顯著增加。濱海民宿因其獨特的景觀和便利地理位置，受到本地乃至外州、外國遊客青睞。地產投資專家孫斯陶指出，隨著2028洛杉磯奧運的臨近，南加地區短租需求將進一步上升；但可以預期各地對短租管理政策會更加規範嚴格，因此想投資布局短租屋，需好好了解當地相關法規。

除濱海短租屋需求增長外，高端市場也顯示增長潛力。例如，在海岸城市馬里布（Malibu）、聖塔蒙尼卡（Santa Monica）等地，豪宅交易活躍，且很多交易，是在加價情況下成交，顯示當地高端房地產市場的穩定和吸引力。據Mansion Global報導，南加豪華酒店設計師拉扎魯斯（Kirk Lazarus）掛牌出售位於聖塔蒙尼卡Palisades Beach Rd的豪宅時就指出，這是一顆隱藏光芒的璀璨寶石，任何人在此處租過房，最終都會「愛不釋手」，選擇購買。這條街上只有大約20多棟房屋，而且有些人還擁有好幾棟房產。

然而，隨著短租屋市場的擴大，當地政府也開始加強對短租房的監管。南加多個城市正在討論「短租房管理條例」，並且針對非建制區內的短租房，提出更嚴格的要求。比如經營者需每年繳納登記費，以及其它規範。同時，內陸帝國河濱縣、聖伯納汀諾縣境內一些旅遊度假目的地，也採取類似措施，當地政府正試圖平衡居民需求與旅遊業發展。

除監管挑戰，氣候變遷也對南加的濱海地區構成潛在風險，如海平面快速上升和極端天氣事件可能影響海濱房產的長期價值。因此，提醒投資者需要在選址和設計方面謹慎考慮，確保投資的可持續性。